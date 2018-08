Ministar zdravstva Milan Kujundžić osvrnuo se na najave o pokretanju postupka da se Željku Jovanoviću, Ines Strenji-Linić i Boži Petrovu oduzme liječnička licenca.

"Mislim da je sve zakonito, to je prava procedura, a to moje službe rade, to rade pravnici", pojasnio je ministar postupak ističući da ne odlučuje on, već inspekcije.

Ministar Milan Kujundžić svoj postupak opravdava mišljenjem da su saborski zastupnici protiv kojigh je pokrenuo postupak ugrozili građane. "Ugrozili su hrvatske građane i turiste, unijeli su strah izjavama da sustav ne funkcionira."

Upitan je li dobar ministar, odgovorio je da će o tome odlučivati birači, a o njegovoj eventualnoj smjeni premijer Andrej Plenković: "Premijer odlučuje o meni, a pojedinci što rade i kako rade su rekli o sebi."

Odgovorio je i na pitanje kako to da je zbog izjava Jovanovića, Strenje-Linić i Petrova pokrenut postupak oduzimanja liječničkih licenci, a nije primjerice u Rijeci, gdje je jedna od zaposlenica bolnice prijavila seksualno zlostavljanje, te u slučaju iz zagrebačkog KBC-a Dubrava. Odgovorio je da je "sustav reagirao i u Rijeci i u Zagrebu.

Komentirao je i traženje njegove ostavke od strane oporbe: "U demokraciji je normalno tražiti ostavke, pa ćemo vidjeti kako će biti." Na pitanje boji li se ostavke, odgovorio je: "Ja se nikoga na ovom svijetu ne bojim."