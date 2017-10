Bista Ive Lole Ribara, koja je 90-ih godina bila otuđena, vraćena je u utorak u park na uglu Prilaza baruna Filipovića i Selske ulice u Zagrebu.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić tom je prigodom istaknuo kako to ne smatra nikakvim povijesnim događajem, već samo ispravljanjem gluposti koja je učinjena, dok je gradski zastupnik Zlatko Hasanbegović to nazvao uzurpatorskim potezom Bandića.

Bistu, rad akademskog kipara Koste Angelija Radovanija, izradila je Ljevaonica umjetnina ALU d.o.o.

"Ovo smatram samo ispravljanjem gluposti koja je učinjena. I neka tako bude i ubuduće, a mi se okrenimo budućnosti", istaknuo je Bandić. Rekao je da svaka civilizirana zemlja koja nije izvukla pouke iz bližnje i daljnje povijesti, mora ponovno tu povijest proživjeti te da on ne bi to proživljavao.

"Ponovno vraćamo Ivu Lolu Ribara na mjesto koje je. Ponovit ću - najveći, istinski heroji u svakom ratu leže ispod zemlje. Ivo Lola Ribar je jedan od najvećih heroja Drugog svjetskog hrvatskog antifašističkog rata. Da nije bilo Drugog svjetskog antifašističkog rata, mi Hrvatsku ne bi mogli imati danas", istaknuo je Bandić.

"Hrvatski branitelji i prvi predsjednik Tuđman se ne bi imali na što pozvati, ni za ZAVNOH ni za Ustav iz 1974. godine, i to je notorna istina. Ivo Lola Ribar, francuski đak, antifašist, intelektualac, narodni heroj, jedan od najbližih suradnika Josipa Broza Tita. Njegova smrt u Glamoču, na vratima pogođen granatom s leđa, neka povjesničari i oni koji čitaju Dedijerove memoare utvrde istinu. I Vijeće koje je premijer formirao za suočavanje s totalitarnim sustavima imat će i tu svoju zabilježenu ulogu", rekao je zagrebački gradonačelnik.

Istaknuo je kako će od danas na "kutu baruna Filipovića i Selske ulice, ovdje u malom parkiću sa malom fontanom i Ivom Lolom Ribarom biti mjesto gdje će se djeca ponovno igrati". "A oni koji su otkinuli glavu Ivi Loli Ribaru u ratnom vihoru, ja bi ih molio da tu glavu vrate", poručio je Bandić.

Zahvalio se Povijesnom muzeju, Gliptoteci HAZU-a, Muzeju Grada Zagreba što su im pomogli da odliju original. Zahvalio je i obitelji, točnije sinu Koste Angelija Radovanija što su im izišli u susret, jer su zahvaljujući navedenim trima institucijama utvrdili da je original od Koste Angelija Radovanija.

Grad Zagreb i Vlada obnavljaju Kameni cvijet u Jasenovcu

Bandić je istaknuo i da su od Ksenije Bogdanović, kćeri Bogdana Bogdanovića, pet dana prije njene smrti u Beču dobili suglasnost za obnovu "Kamenog cvijeta" u Jasenovcu te je najavio da će i to Grad Zagreb zajedno s Vladom učiniti.

"Nitko u ovoj Hrvatskoj nema petlju, ili rijetko tko ima petlju da kaže o svijetloj strani antifašističkog pokreta i Josipa Broza Tita i crnoj medalji", rekao je.

Zamolio je sve koji žele ovoj Hrvatskoj dobro da tu svijetlu stranu antifašističkog pokreta od 1941. do 1945. čuvamo, a osude one zločine koji su učinjeni pod petokrakom od 1945. do 1990. koji su kulminirali sa Šljivančaninom u Vukovaru.

Hasanbegović: Podizanje biste Ivi Loli Ribaru je uzurpatorski, nasilnički i samovoljni potez gradonačelnika Bandića

Na današnjoj sjednici Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova zagrebačke Gradske skupštine, predsjednik tog Odbora Zlatko Hasanbegović, taj je Bandićev čin ocijenio uzurpatorskim potezom.

Na sjednici tog Odbora je gradska zastupnica Rada Borić (Nova ljevica) upitala je li Odbor nadležan za otkrivanje bisti i spomenika. Objasnila je kako ju je - iako joj je drago što je ta bista Loli Ribaru otkrivena mada se Bandić ne može tek tako oprati zbog skidanja Trga maršala Tita - Bandić otkrio bez znanja tog skupštinskog Odbora.

Napominjući kako za to nije nadležan taj Odbor već Gradska skupština koja o tome nije raspravljala, Hasanbegović je taj Bandićev čin ocijenio "uzurpatorskim, nasilničkim i samovoljnim potezom" koji će biti predmet pravne i političke rasprave idućih dana. (Hina)