''Blokirani jučer, danas, sutra – tko se nije skrio, magarac je bio, tako bi se zvala konferencija za medije da sam ja birao naslov'', rekao je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić na presici o oprostu dugova.

Ljubo Jurčić rekao je da su blokirani bili prepreka za razvoj gospodarstva i hrvatskog društva i da se moralo nešto učiniti. ''To više nije bilo samo socijalno i financijsko pitanje, nego je postao prvoklasni politički problem'', rekao je Jurčić.

Pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo Mirka Jozić rekla je da je najvažniji dio mjere otpisa dugova efekt, a on je 58 tisuća blokiranih ljudi manje.

Gradonačelnik Milan Bandić rekao je da ga je mama zvala nakon bombastičnog naslova u Jutarnjem listu, a osim medija prozvao je i Vladu koja nije utvrdila kriterije za otpis dugova.

Naglasio je da je Zagreb socijalno najosjetljiviji grad u Europskoj uniji. ''Nađite mi jedan grad u Europi koji 25 posto proračuna izdvaja za socijalni program i ja ću dubiti na trepavicama'', rekao je Bandić i pohvalio se da je stopa rizika od siromaštva u Zagrebu 9,8 posto, što je najniža stopa u Hrvatskoj i dvaput niža od prosjeka.

Na kraju je zaključio da je Zagreb grad po mjeri čovjeka. ''Neću više spominjati nijedno ime, ja ne znam otkud novinarima imena. Ispričavam se onima koje sam spomenuo, to se više neće dogoditi'', rekao je. Dodao je da on nikome ništa ne oprašta. ''Ali me ništa neće zaustaviti, ni vi, ni puno jači od vas da budem i dalje na strani onih koji nemaju, unatoč tome što će se usput netko provući'', zaključio je Bandić.