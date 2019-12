Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nije u ponedjeljak želio konkretno odgovoriti na pitanje hoće li ponovno morati smijeniti Boru Nogala s mjesta ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak, s obzirom da bi njegova smjena mogla biti nezakonita, ustvrdivši da je Nogalo sam sebe smijenio.

Na dnevnom redu današnje sjednice Gradske skupštine je točka o usklađivanju statuta sedam bolnica čiji je osnivač Grad Zagreb sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, što je zanimljivo u kontekstu odluke Upravnog vijeća Srebrnjaka o smjeni Nogala, za koju neki tvrde da je nezakonita jer je trebalo biti imenovano sedmeročlano Upravno vijeće u mjesto sadašnjeg peteročlanog.

O statutima odlučuje Skupština, a ne gradonačelnik

Stoga na današnjoj sjednici zagrebačke Skupštine vladajući namjeravaju usvojiti statute bolnica kako bi bili ispunjeni formalni uvjeti za smjenu. "Što se tiče statuta, to odlučuje Skupština, a ne gradonačelnik. Kasnimo, ali smo još uvijek prvi u Hrvatskoj. Nije dobro da kasnimo, ali smo prvi", rekao je Bandić novinarima uoči početka sjednice.

Dodao je kako Vlada nije donijela odluku o svim članovima upravnih vijeća bolnica pa je "Zagreb opet prvi". "Danas ću potpisati članove Upravnog vijeća i i umjesto pet vijeće će imati sedam članova", kazao je Bandić.

Čekaju, kaže, da Vlada imenuje svog predstavnika.

Na upit očekuje li Nogala nakon toga druga smjena, Bandić je odgovorio da ga nitko nije smijenio, već je on sam sebe smijenio.

Deplasirano je opet se nalaziti s Nogalom

Poručio je Nogalu "koji stalno nešto jamra i traži od mene da se nađemo" da je deplasirano opet se nalaziti s njim.

"On je bio kod mene, neću reći što smo razgovarali, dodat ću tek dvije rečenice koje je rekao - da kao političare cijeni jedino mene i pokojnog predsjednika Tuđmana i da je jedino što zna raditi biti ravnatelj. Na to sam mu rekao da nemamo više o čemu razgovarati i tu smo se razišli. Kasnije je tražio opet sastanak, ali mislim da je to deplasirano", rekao je Bandić.

Na opetovani upit hoće li Nogala opet morati smijeniti, poručio je novinarima da ga "stalno pitaju tehničke stvari, a on se bavi vizijom".

Bandić nije želio komentirati predsjedničke izbore najavivši tek da će o tome "kad se akteri naspavaju", niti kampanju predsjedničkog kandidata Darija Juričana koji ga je prozivao za korupciju i kriminal u Zagrebu.

Na dnevnom redu današnje sjednice su i oporbeni prijedlozi zaključaka o organizaciji Adventa u Zagrebu. (Hina)