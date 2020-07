Djevojčica Mila, čija je priča ganula cijelu Hrvatsku dobro je i uskoro se vraća kući iz SAD-a. Za njezino liječenje, podsjetimo, prikupljeno je više od 37 milijuna kuna. Preostali novac iz zaklade "Mila za sve" pomogao je i za liječenje druge djece, ali i za važan istraživački projekt.

Prošlo je više od godinu dana otkako nas je mila djevojčica Mila pozdravila prije puta u SAD. S rodititeljima je odjetjela u Philadelphiju na liječenje leukemije transplantacijom koštane srži. I to zahvaljujući dobrim ljudima koji su donirali novac. Isplatila se svaka kuna. Jer liječenje je uspjelo.

"Svi su nalazi zasad jako dobri. U ovome trenutku ona je stekla čak i imunitet“, kaže otac Vladimir Rončević. To joj, kaže, omogućava i povratak kući.

"Kako je rekao doktor Aplence koji vodi cijeli tim liječnika na onkologiji u Philadelphiji da je ona spremna za povratak u Hrvatsku i da što se njega tiče ona može nazad uz još neke kontrole“, rekao je Vladimir Rončević te dodao kako to ovisi o letovima koji su ograničeni zbog pandemije, no to bi trebalo biti uskoro.

Za liječenje malene Mile prikupljeno je više od 37 milijuna kuna. Kako sav novac nije potrošen, osnovana je Zaklada "Mila za sve". Više od 20 djece pomoglo se kako administrativno, tako i slanjem na liječenje.

"Većinom po Europi, ali evo jedno dijete je čak i u Kini bilo. Dvoje djece u SAD-u. Tako da, dajemo sveukupnu potporu, preko 10 milijuna kuna smo već potrošili“, rekao je Mario Ćuk, predsjednik UO Zaklade "Mila za sve", metaboličar-endokrinolog, MEF i KBC Zagreb.

Pokrenuta su i dva projekta. Onaj kojim će se djecu s neurološkim i motoričkim oštećenjima moći slati u jednu tursku bolnicu na liječenja za koja sredstva nisu osigurana putem HZZO-a.

A uz podršku Dragana Primorca osigurana je suradnja s Harvardskim sveučilištem u Bostonu. Riječ je o projektu CroSeg - potpuno sekvenciranje genoma djece.

"Ako znamo što piše u nama, u našoj genetskoj knjizi, u djetetovoj genetskoj knjizi ... onda ćemo se na vrijeme moći pripremiti za otkrivanje tih bolesti“, kaže Ćuk.

Ali ako do nje i dođe, kaže, postoji jedno moćno pravilo.

"Nikada ne gubimo nadu, čak i kada su bolesti kobne“, rekao je Ćuk.

"Moram priznati da smo mi od početka zapravo iako je situacija bila nemoguća s 90 posto blasta složenih stanica u koštanoj srži, otpočetka vjerovali da će sve to uspjeti“, kaže djed Rončević.

Milina priča ohrabruje, ulijeva nadu svim malim anđelima čija krila nose iste ili slične terete. Njezina će prijeći ocean vrlo skoro. I Mila će stići kući s nadom da je prešla veliki put do ozdravljenja.

