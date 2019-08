Novi most u Čiovu, koji su generacije čekale, ove godine pokretan je ukupno dva puta. Prošle godine podignuli su ga šest puta.

Mehanizam za podizanje mosta Hrvatske ceste platile su gotovo 7 milijuna kuna.

U statistiku podizanja Hrvatske ceste pribrojile su i pokretanje mosta radi popravka mehanizama za pokretanje mosta, piše Slobodna Dalmacija.

Ostala podizanja mosta bila su na zahtjeve jedriličara. Hrvatske ceste bi im u ranim jutarnjim satima otvorile put, a kad bi se brodovi htjeli vratiti na vezove, podizanje bi morali sami tražiti.

Slobodna piše da je to zato što ne postoji raspored podizanja. Jedrilice su tako većinu vremena zarobljene između starog i novog čiovskog mosta.

Iz odgovora Hrvatskih cesta, između redaka se da iščitati kako smatraju da za podizačem plaćenim 6,7 milijuna kuna nema potrebe. Poručuju da su se sastali s jedriličarima te da se razgovaralo o izradi protokola podizanja, no to nije dalo rezultate.

„Na sastanku su sudjelovala četiri vlasnika jedrilica s kojima smo cijelo vrijeme komunicirali i izlazili im ususret te na njihovo traženje podizali most. Nažalost, i unatoč dobroj volji, dolazilo je do određenog nesuglasja između tražitelja zahtjeva za otvaranje i naših mogućnosti da im se zadovolji u kratkom roku, prenosi Slobodna Dalmacija odgovor HC-a iz kojih su dodali da je most sagrađen kako bi se smanjile gužve u cestovnom prometu.

Uspjeli su se dogovoriti da se od sada dizanje i spuštanje mosta pokreće temeljem zahtjeva Lučke kapetanije Split. Hrvatske ceste poručuju da podizanje i spuštanje mosta traje 45 minuta te da uključuje blokiranje prometnica, zbog čega nastaju ogromne gužve.

Priznaju da im se dogodio kvar na podizaču, 31. srpnja, baš kada je jedrilica trebala proći.

„O tome su kolege obavijestile sve uključene, no riječ je o izdvojenom slučaju te kvaru koji je uklonjen u jednom danu. Jedrilica je prošla 1. kolovoza“, rekli su i dodali da je kvar otklonjen na trošak izvođača radova. Izvođač prve faze bio je Viadukt, a druge Zajednica gospodarskih subjekata PZC Split i Strabag AG.

Slobodna piše kako je most sa popratnim investicijama stajao 164 milijuna kuna, a većina je plaćena iz EU fondova.

Most za otok Čiovo pušten je u promet u srpnju prošle godine, a plan je bio da se riješe goleme gužve u gradu Trogiru. Prije novog mosta kroz povijesni centar Trogira prolazio je sav promet za obližnje Čiovo.