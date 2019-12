Međunarodni je dan osoba s invaliditetom. I danas su upozorili kako su i dalje stigmatizirani u društvu. Posebno je to izraženo na tržištu rada, ali na poteškoće, kažu, nailaze i u svakodnevici.

U pogonima splitske tiskare Ante Tadić je zaposlen već 13 godina. "Lipo mi je kad radim. Nije dosadno, skupljam ovi otpad ovde u kartonaži pa ga baliramo tamo", opisuje Tadić. Za papirnatu ambalažu zadužen je njegov kolega Frane Šimičić iz Muća. "Drago mi je šta radim ovde. I mogu reći da sam ponosan što sam se zaposlija u ovu ustanovu", otkriva Šimičić.

U specijaliziranoj ustanovi još je 220 radnika. Više od polovice osobe su s invaliditetom. "Kao i svakom čovjeku - zapošljavanje nije samo važno zbog njegove egzistencije nego i zbog socijalne i društvene integracije", kazala je Edita Maretić Dimlić, ravnateljica DES-a.

Na stvarnom tržištu rada situacija je puno lošija. Pa poslodavce, usprkos određenim pomacima, i dalje treba osvješćivati. "Zaposliti osobu s invaliditetom ne znači činiti ustupke već u najvećem postotku slučajeva dobiti vrlo predanog i profesionalnog radnika", objašnjava Mira Katalenić iz Udruge za pse vodiče i mobilitet.

Raste broj osoba s invaliditetom koje se zapošljavaju

U Vladi tvrde kako ulažu napore kako bi ih što više našlo posao. "Broj osoba s invaliditetom koje se zapošljavaju polako i kontinuirano raste. U ovom trenutku, prema mojim saznanjima, zaposlenih osoba s invaliditetom više je od 11.000", kazala je Vesna Bedeković, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Na probleme nailaze i u svakodnevici. U Rijeci danas kontrola označenih parking mjesta. "Jako se puno zlorabi tih naljepnica jer nema evidencije, po meni MUP bi trebao jednu evidenciju", smatra Milan Šušnjar. Rezultati su poražavajući. "Nažalost, još uvijek je dosta prisutna pojava da neki vozači sebi dopuštaju takav luksuz da parkiraju na mjestu koje je namijenjeno za osobe s invaliditetom", kazao je Boris Skeledžić iz Policijske uprave primorsko-goranske.

U Splitu su ovom problemu doskočili kampanjom 'Želiš li se mijenjati za mjesto?'. Nagrade je dobila i u svijetu. Nakon senzibiliziranja javnosti, idući korak su izmjene zakona. "Sljedeći tjedan je prvi sastanak na temu izmjena znaka pristupačnosti gdje bi ti novi znakovi imali čipove, baze podataka, kontrole bi vršilo prometno redarstvo", najavljuje Marko Bartulić, direktor Split parkinga.

Uspješna sportašica

Jer poruka i više nego jasna. Invaliditet, unatoč svemu, ne mora biti prepreka za kvalitetan, ispunjen i uspješan život. Dokaz tome je i gošća Dnevnika Nove TV. Jelena Vuković je specijalistica ortopedske tehnike, apsolventica Kineziološkog fakulteta u Zagrebu i djelatnica Istarskih domova zdravlja. Uz to je i uspješna sportašica.

"Najdraža uloga mi je biti sportaš, a onda djelatnik Istarskih domova zdravlja", kazala je Vuković. Navodi da je osobama s invaliditetom teško doći do posla. "Ja sam naišla na razumijevanje Istarskih domova zdravlja i oni su me prihvatili takvu kakva jesam - osobu s invaliditetom, dali mi radno mjesto i sad već treću godinu radim", dodala je.

Sportom se bavi od svoje 12. godine. Prvo se bavila košarkom pa onda atletikom. Kaže da je rezultata bilo puno. "Bilo je svega. Atletika je nešto što je proteklo mojim venama, a ono što mi je najdraže je medalja s paraolimpijskih u Ateni 2004. godine. Tu je i najveće priznanje u sportu u Republici Hrvatskoj kojim me odlikovao predsjednik RH Stjepan Mesić, a to je orden s likom Franje Bučara", kazala je Vuković.

Svjetska i europska rekorderka

Navodi da je zabilježila i neke svjetske rekorde. "Bila sam svjetska i europska rekorderka, svjetska i europska prvakinja, više puta sam rušila svjetski rekord u bacanju diska, jednom u bacanju kugle i od 1996. do danas sam prvakinja Hrvatske u sve tri discipline - u bacanju kugle, koplja i diska", nabrojala je.

Na paraolimpijskim igrama bila je četiri puta, a kaže da se može očekivati i njezin peti nastup. "Bilo bi to lijepo. Pokušala bih zaokružiti tu svoju bogatu sportsku karijeru koja je davno počela. Kada kažemo da sam se s 12 godina počela baviti sportom, to je jako, jako daleko. A i sama pomisao na pet paraolimpijskih igara već govori o 20 godina sporta tako da mislim kako bi to bio jedan 'šlag' na kraju", kazala je Vuković.

Kaže da joj je najteže u životu pala promjena koja se dogodila prije pet godina kad je postala korisnik invalidskih kolica. "Moj se život preokrenuo za 360 stupnjeva, počevši od posla i nekih uobičajenih radnih zadataka tijekom dana tako da mislim da je to bila jedna velika prekretnica u mojem životu", dodala je.

