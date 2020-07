Najmanja županija u Hrvatskoj u vrijeme koronavirusa obara turističke rekorde. I to većinom domaćim gostima. Evo njihovog recepta zbog kojeg turisti - troše više.

U srcu gornjeg Međimurja nalaze se toplice Sveti Martin. S godinama su postale

generator turizma u županiji. Danas oko toplica privatni iznajmljivači, OPG-ovi

i brojne atrakcije poput šetnje s jelenima.

''Najviše nas se dojmila priroda i gastronomija, znači ponuda je vrhunska'', kaže posjetiteljica Ina iz Zagreba.

Korona free županija

Prepoznaje to sve više domaćih gostiju kojima se lokalna zajednica okrenula.

''Nas šestero došlo je iz Garešnice, čak netko iz Virovitice, došli u Međimurje

da provedemo lijep vikend i da nam bude super'', kaže Kristijan Mihaljinac.



U korona free županiji u srpnju, kada je Hrvatska na 50 posto lanjskog rezultata,

bilježe 12 posto više dolazaka i isti broj noćenja. Od toga je 58 posto domaćih gostiju. Strani pak sve više biraju luksuzne vile za odmor.



''Meni je iznimno drago, to su jako dragi gosti. Odlučili su se u biti s obzirom na to da je Španjolska imala takvu situaciju kakvu je, kao i Italija, mi smo ovdje što se tiče korone stvarno dosta dobro prošli s obzirom da praktički već mjesecima nemamo niti jednog zaraženog'', kaže iznajmljivačica Antonija Nesik.

Podijeljeno više od 15 tisuća kupona

Kako bi se novac u turizmu što više okretao, županija za svakih 250 potrošenih kuna dijeli kupon koji se može iskoristiti za 100 različitih turističkih doživljaja ili usluga. Primjerice za degustaciju vina ili popust na ručak. ''Ono što je tipično u Međimurju to je naše meso s tiblice po kojemu smo poznati, naše tradicionalno jelo. Tu je desert koji evo mislim da svi znaju to je međimurska gibanica, desert radi kojega se dolazi u Međimurje'', poručuje vlasnik restorana Branimir Jakopić.



Do sada je podijeljeno više od 15 tisuća kupona, pa je u posljednjih mjesec dana turizam generirao oko 4 milijuna kuna. ''Samo pokazuje ispravnu odluku i jačanje našeg turizma na enogastronomiji, na našem identitetu, identitetu Međimurja, na kulturnoj baštini, na aktivnom i održivom turizmu'', kaže međimurski župan Matija Posavec.

Nadaju se da će tom formulom, ne samo spasiti sezonu, već i nagovoriti goste

da se vrate.

