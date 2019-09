Medicinske sestre i tehničari izgubili su strpljenje. U srijedu će na pola sata stati s radom u tri hrvatske bolnice – dubrovačkoj Općoj bolnici, KBC-u Zagreb i KBC-u Split. Traže bolje radne uvjete i veće plaće, a ako im se ne ispune uvjeti, idu u štrajk. Dozlogrdilo je i liječnicima. Prijete da više neće odrađivati toliko prekovremenih sati.

Sati i sati rada, neprospavane noći i premala plaća opis je u kojem će se prepoznati prosječna hrvatska medicinska sestra. Među njima je i Ana Butigan iz Dubrovnika. ''Jedinica intezivnog liječenja bi trebala brojati od 6 do 7 sestara u svakoj smjeni. Zbog nedostatka osoblja nas nekad rade dvije. Zadnja dva mjeseca ja sam imala 30 prekovremenih sati'', kaže Ana.

Tako više ne ide. Zato u srijedu održavaju prosvjed, a pridružit će im se i zagrebački i splitski KBC. ''To će izgledati tako da ćemo svi zaposlenici dubrovačke bolnice izaći na pola sata ispred ustanove i zaustaviti kompletan rad, osim onoga nužnog'', kazao je Ivan Večerin iz dubrovačka podružnica Sindikata medicinskih sestara i tehničara.

Spremni su na štrajk

Ovo je, kažu iz sindikata, tek početak. Ako im se ne ispune uvjeti, spremni su na štrajk, što bi značilo i veći kaos za pacijente. ''Ja vjerujem da već dobar dio građana primjećuje da sve ne štima i nije savršeno kako bi trebalo biti, a moglo bi biti da se zaposle ljudi i da ih se bolje vrednuje'', ističe Anica Prašnjak iz Sindikata medicinskih sestara.

Zato će oni, ako se ne povećaju plaće, početi raditi samo dopušten broj sati, odnosno do 48 sati na tjedan. ''To bi apsolutno dovelo do smanjene dostupnosti zdravstvene zaštite i višestruko dužih lista čekanja. Upravo zahvaljujući ekstremno velikoj prekovremenoj satnici liječnika i opstaje ovakav zdravstveni sustav'', govori Krešimir Luetić iz Hrvatske liječničke komore.

Pokrenuli i tužbe

Zbog prekovremenih satu njih 4000 je pokrenulo i tužbe, a to bi itekako moglo koštati. ''Između 900 milijuna i milijarde kuna, kada bi se svim liječnicima i ostalim zdravstvenim radnicima ti dugovi od strane države isplatili'', kazao je Luetić.

Na sve ove poruke iz ministarstva zdravstva – muk. Ministar financija Zdravko Marić poručuje kako će se držati postupnog povećanja plaća od 5 posto jer za više država nema novca. No, zdravstveni djelatnici od traženih 10 posto ne planiraju odustati.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr