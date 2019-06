SDP-ovi zastupnici Predrag Fred Matić i Saša Đujić komentirali su izjavu Vladimira Šeksa za Dnevnik Nove TV o tome kako se "motaju priče da bi se predsjednici moglo prišiti nešto kompromitirajuće".

"Pa to je stil rada HDZ-a. Stvari koje oni znaju čuvaju kao prijetnju i kao ucjenu, meni je to zvučalo kao ucjena'', rekao je Predrag Fred Matić. Dodao je da Predsjednica ima toliko gafova i skandala pa da ne zna što bi joj se moglo izvući. ''Ali naše tajne službe upravo se bave takvim stvarima, ne nužno nacionalnom sigurnošću. Možda mogu izaći neke eksplicitne snimke'', rekao je Matić. na pitanje misli li da to postoji, odgovorio je da treba pitati Vladimira Šeksa.

Rekao je da ga ne bi čudilo da ljudi koji se tim bave nađu nešto pa spreme u ladicu jer će nekad trebati za kompromitaciju.

SDP-ovac Saša Đujić rekao je da se ne bi čudio da su to unutarstranačka razračunavanja desnice u HDZ-u. ''S obzirom na to s kim su sadili tikve, ne bih se čudio da se to počne događati'', rekao je Đujić. Smatra da je Šeks aludirao na neke bivše suradnike Kolinde Grabar-Kitarović.

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić rekao je da nitko u HDZ-u o tome nema saznanja i da o tome treba pitati Šeksa. Bačić dodaje da će Kolinda Grabar-Kitarović kandidaturu objaviti kada ona bude spremna. "Tvrdim da će ona, kad se odluči za kandidaturu, imati punu podršku HDZ-a i pobijediti na izborima'', rekao je Bačić, koji smatra da bi joj ranija kandidatura onemogućila obavljanje dužnosti.