Mate Rimac pohvalio se na Facebooku da dio svog novca donira poduzetnicima u Livnu. Sam je iz svog džepa dao 30.000 eura, to jest, oko 222.000 kuna, te je najavio da će donirati još toliko nakon što mu se pridružio još jedan poduzetnik porijeklom iz Livna s istim iznosom.

Rimac je odlučio investirati u svoj rodni grad u BiH kako bi mu vratio život. Rimac kaže da po projektu osiguravaju 10.000-30.000 konvertibilnih maraka, što je otprilike između 37.000 i 110.000 kuna.

Među prvim korisnicima Rimčevog poslovnog inkubatora je gospođa Katica koja ima OPG u kojem proizvodi 100 posto prirodne sokove, džemove, likere, rakije i slično.

I ona se na Facebooku zahvalila Mati.

"Ovo je čovjek na kojeg ja pomislim svaki put kad mi je teško. On mene osobno nije poznavao, ali mi je povjerovao. On je jasen u čijoj sjeni ima mjesta i za moj rast. Ne samo moj, uz njega rastu još mnogi ljudi sa malim i velikim znanjem. On ih ne tretira po znanju, on im vjeruje da imaju snagu, a znanje koje im fali im on osigura. Meni je osigurao i financijsku podršku za ideju da od hobija postanem biznis. Kako da mu zahvalim ikad? Tako da ispunim što sam obećala i da onda na isti način on pomogne i nekom drugom", napisala je.