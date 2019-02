Nakon što je Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na današnjoj presici ustvrdila kako je pogriješila kad je rekla da je „Za dom spremni“ stari hrvatski pozdrav te poručila da su joj tako rekli njezini savjetnici, o svemu se oglasio Mate Radeljić, njezin bivši savjetnik za unutarnju politiku.

Radeljić je u razgovoru za DNEVNIK.hr kazao kako bi Predsjednica trebala priznati odgovornost za svoje pogreške, a ne ih svaljivati na savjetnike.

„Meni je žao što je Predsjednica na neki način degradirala sebe kao instituciju. Svaljivati neki svoj javno izrečen stav na savjetnika, na kojeg god da je mislila, nije korektno. Time automatski omalovaža sebe kao instituciju jer ispada da je bila nečija marioneta kojoj su drugi govrili što da kaže, a ona je to bez pogovora izvršavala. Dodatno, Predsjednica je na kraju doktorskog studija na Fakultetu političkih znanosti pa bi trebala imati i neku opću naobrazbu o tim temama. Taman da joj je netko i predložio da to kaže, Predsjednica bi to trebala na više strana to provjeriti, a ne bubnuti u javnost nešto što je netko navodno rekao“, kazao je Radeljić u razgovoru za DNEVNIK.hr

"Bilo bi korektno da poimence kaže tko ju ju savjetovao"

Bivši savjetnik Predsjednice napominje da bi bilo korektno da je Predsjednica poimence rekla tko ju je savjetovao.

„Da sam na njenom mjestu, ja bih priznao pogrešku i ne bih se vadio ni na koga. Ispod svake razine je tako nešto svaljivati na drugoga“, kazao je Radeljić.

Radeljić tvrdi kako ga je Predsjednica pozvala nakon posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i rekla mu je da ju je on zamolio da ubuduće u javnim istupima ne koristi termine „velikosrpska agresija“ i „genocid u Srebrenici“.

„Dala mi je uputu da se ubuduće ti termini ne koristi. Ja sam ih unatoč tome pokušao ubaciti u govore, ali ona je to uredno izbacivala“, kaže Radeljić.

Iz Ureda demantirali optužbe

O svemu su se ubrzo oglasili i iz Ureda Predsjednice te demantirali optužbe bivšeg savjetnika

"Ispod svake razine je ponovno odgovarati na pitanja oko kojih ne postoji nikakva dvojba. Ono što se dogodilo 90-tih godina bila je agresija na Hrvatsku u ime velikosrpske politike, a zločin u Srebrenici je i Međunarodni sud utvrdio kao genocid i nitko dobronamjeran to ne dovodi u pitanje", poručuju iz Ureda.

Podsjetimo, bivši savjetnik Predsjednice republike Mate Radeljić, nakon što je smijenjen s te dužnosti, obratio se priopćenjem za javnost u kojem je među ostalim naveo kako mu je zaposlenik SOA-e prijetio zaljetavanjem automobilom u njega bude li radio protiv predsjednice nakon što ode iz njezinog Ureda.

Njegove navode demantirali su iz SOA-e, naglasivši kako "SOA svoje zadaće obavlja u skladu s Ustavom RH, pripadajućim zakonima, kao i godišnjim smjernicama za rad sigurnosno-obavještajnih agencija koje donosi Vijeće za nacionalnu sigurnost". Ured predsjednice je najoštrije odbacio tvrdnje da je na bilo koga ikada vršen pritisak da podnese ostavku.