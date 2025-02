Kamionske grdosije na uskoj cesti prijete životu mještana: Umjesto odgovora, vlasnik kamenoloma automobilom krenuo na kameru Nove TV

Život na selu, posjeti bakama i djedovima nešto je što se pamti cijeli život. Nažalost tu sreću nemaju i djeca iz Drage Svetojanske. Od sedam sati ujutro pa do kasnih popodnevnih sati na njihovim ulicima - nećete zateći nikoga osim kamiona koji iz dva kamenoloma nemilosrdno jure seoskom cestom širine svega tri i pol metra.

"Pozdrav iz Svete Jane. Jednom malom cestom prometuje 200 do 300 kamiona dnevno i ne samo da nas ubijaju bukom, vibracijama i prašinom - koja nam uništava živote, već je opasno za djecu i prolaznike. Kamioni se ne mogu mimoići tom cestom, to je ludo kada čujete kako oni bruje i prolaze, strašno je. Još je najgore što se kamenolomi iz kojih vuku pijesak planiraju proširiti, iako bi trebali biti zatvoreni, to nas vodi u ludilo. Pozivamo Vas da dođete vidjeti o čemu se ovdje radi i da probate spasiti malog čovjeka i dovesti stvari u normalu", zavapili su mještani ekipi rubrike Poziv, koji su provjerili situaciju.

U svetoj Jani po cijele dane idu samo kamioni. "Kad on zakoči pored kuće imate osjećaj kao da je potres Richtera 5-6 stupnjeva. Vama se tresu prozori, stakla", rekla je Vesenica.

Nepridržavaju se brzine kroz naseljeno mjesto. "Ja se bojim da ne pogaze konjića, već su mi pogazili peseka", rekla je jedna djevojčica.

Iako je nerazvrstana - ovdje je prometno kao na državnoj cesti. Mogu li uopće kamioni ovuda sigurno prometovati, objasnio je prometni stručnjak Rajko Horvat. "Širina kolnika je 3.5 metara. Obzirom na kategoriju ceste i promet koji se ovdje odvija, ova cesta sigurno ne udovoljava onim zahtjevima koji su propisani zakonom iz sigurnosti cestovnog prometa".

Mimoilaženje kamiona i jednog automobila na ovoj cesti gotovo je nemoguće, kao i mimoilaženje više kamiona.

Pomoć se tražila od državnih institucija. "Javili smo se državnim institucijama, primarno državnom inspektoratu, u četvrtom mjesecu, od kojeg još nismo dobili nikakvu povratnu informaciju", ispričao je Ognjen.

Stjerani u kut i prepušteni sami sebi mještani organiziraju prosvjed. "Ono što smo tražili na tom prosvjedu je da se smanji broj kamiona koji ide, da se strogo kontrolira utovar - jer su oni masovno pretovareni i normalno kad je kamion pretovaren i suh, pijesak i prašina lete na sve strane", rekao je Nikola Ivčec, predsjednik mjesnog odbora Sveta Jana.

Gradske vlasti ne mogu ništa. "Službe grada, komunalno redarska služba nema ovlasti zaustaviti vozilo, kontrolu pretovara i sve neke te druge operacije koje su u nadležnosti ili policije ili nekih inspektorata", rekao je Zvonimir Novosel, gradonačelnik Jastrebarskog.

A svoje tragove kamionske grdosije ostavljaju na svakom koraku. "Pukotina kuće prostire se od nosivog temelja, s puknućem temelja i puca skroz do krovne deke. Tako da se pukotina sve više i više širi. Bojim se mogućnosti urušavanja kuće", rekao je Ivica Nikolić.

Kad smo detektirali problem - prijeđimo na uzrok. Na samom rubu parka prirode Žumberak smještena su dva kamenoloma. Trstenica i Draga. Oba eksploatacijska polja bogata su mineralnim sirovinama, kamena i pijesaka. S oba kamenoloma upravlja jedna tvrtka. Mještani su pokušali pričati i s vlasnikom kamenoloma.



"On je toliko bahat da ne može pričati, on je pun sebe - kako bi čovjek rekao. Mi smo za njega oni mali ljudi", rekao je Vlado Gropno.

Pokušaj reportera rubrike Poziva s vlasnikom nije protekla glatko. Kada su ga upitali za problematiku koju ljudi imaju vezano uz kamenolom, vlasnik im je zalupio vrata auta pred nosom. A potom je automobilom krenuo ravno na kameru Nove TV.

Poruka mještana onima koji prebacuju odgovornost je vrlo jasna. "Nitko od nas mještana nema ništa protiv toga, neka se to radi, ali neka se nekako smanje te brzine, ti utovari", rekao je Nikola.

Priču pogledajte u videoprilogu reporterke rubrike Poziv Elvire Gašparović.

Postoji li rješenje?

Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić je u studiju razgovarao s Antom Mihaljevićem, voditeljem službe za mobilne i inspekcijske nadzore Ministarsta mora prometa i infrastrukture, o problemima mještana.

"Ovo je jedan evidentan problem koji se odvija na toj mikrolokaciji. Mi redovno provodimo nadzore što se tiče prekomjerne ukupne mase vozila, dimenzija i međuosovinskog opterećenja. U proteklo vrijeme smo bili preko 15 puta na ovoj mikrolokaciji te malo šire, i utvrdili smo preko 26 prekršaja iz Zakona o cestovnom prijevozu", ispričao je Mihaljević.

Mihaljević smatra da bi rješenje bilo da lokalna samouprava pronađe alternativni pravac za taj dio prijevoza. Naglašava i da Ministarstvo može pojačati nadzor, ali da to neće riješiti problem građana.

Za pravnu osobu te fizičku osobu obrtnika kazne su od 260 do 1990 eura. Za odgovornu osobu u pravnoj osobi je kazna od 190 do 920 eura, a za vozača od 160 do 660 eura. "Postoji kategorizacija prekršaja. Postoji manji, veći i opasan. Bude svega, bilo je i manjih i većih i opasnih ovdje. To se ne može predvidjeti", objasnio je.

Naglašava da ovaj problem građani mogu prijaviti putem službenih stranica Ministarstva unutarnjih poslova te na službenim stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

