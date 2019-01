O tome je li Predsjednica zadovoljna i priprema li njezin savjet za gospodarstvo nešto novo, u Dnevniku Nove TV Sabina Tandara Knezović razgovarala je sa savjetnikom Predsjednice za gospodarstvo Markom Primorcem.

Gdje je nestala Predsjedničina kritika s Pantovčaka?

Ne bih rekao da je nestala. Predsjednica i dalje u svojim govorima inzistira na postojanju dugoročne strategije razvoja gospodarstva.

Ali morate priznati, ne onako kritično?

Ne bih se složio s vama. I dalje se inzistira na rasterećenju plaće. I dalje se inzistira na demografskim mjerama. Možda je Predsjednica malo realnija u tim stavovima i može ih jasnije artikulirati.

Što se dogodilo da je postala realnija?

Ne bih znao reći, ja sam relativno nov na Pantovčaku, od sedmog mjeseca prošle godine. Ne bih htio ulaziti u rad kolega prije.

Imate vi prste u tome?

Vjerujem da sam pomogao malo toj situaciji.

Izašle su s Pantovčaka demografske mjere. Priprema li Savjet za gospodarstvo neke nove mjere?

Savjet za gospodarstvo okuplja stručnjake, ekonomiste s ekonomskih fakulteta u Hrvatskoj, dekane, ravnatelje instituta, čelnike Gospodarske i Obrtničke komore i na svojim sjednicama raspravlja o temama koje su ključne za razvoj hrvatskog gospodarstva. Ne postoji dokument koji priprema, u smislu sveobuhvatnih mjera, ali u suradnji s ministarstvima i ljudima koje pozivamo na sastanke…

Ima li tu kakve koristi?

Ima. Mi smo u posljednjih nekoliko sjednica i mjeseci imali goste iz Ministarstva financija. Bio nam je i ministar Marić, koji je predstavio poreznu reformu, ministar Pavić je predstavio mirovinsku reformu, bio nam je ministar Cappelli koji je sa svojim suradnicima razgovarao s nama o stanju i perspektivama hrvatskog turizma. U razgovoru stručnjaka, naših članova vijeća za gospodarska pitanja i izvršne vlasti dolazi do plodonosnih ideja koje se ukoliko govorimo o zakonima koji su bili u javnoj raspravi u okviru mirovinske i porezne reforme…

Doživljavaju li vas?

Implementiran je dio tih mjera, svakako.

Je li Vlada učinila dovoljno po pitanju poreznog rasterećenja ili je mogla više?

Rasterećenje iznosi oko 6,3 milijarde kuna, moramo se svi složiti da je jako puno napravljeno. Posebno me veseli i mislim da je dobro je da se to rasterećenje odvijalo u nekoliko krugova, da se događalo postupno, da se ta priča vodila vrlo transparentno i konzistentno. Uvijek se može napraviti više kada govorimo o poreznom rasterećenju.

U kojem biste smjeru vi išli? Pojedinac to ne osjeti. To je globalno velika brojka, ali ljudi to na svom budžetu nisu osjetili.

Mislim da bi u sljedećim koracima i krugovima te porezne reforme, ako će njih biti, trebalo staviti veći naglasak na rasterećenje plaće kako bi trošak rada za poslodavce bio niži, a neto plaća za posloprimce veća.

Jeste li to rekli ministru Mariću?

Svakako, to i Predsjednica ističe kontinuirano u svojim govorima.

Treba li uvesti porez na nekretnine?

Porez na nekretnine već dugo nije u fokusu javnosti, pa tako ni u fokusu Predsjednice.

Vi ste ekonomist, pretpostavljam da jako dobro znate o tome.

Znam. Mogu vam reći da pitanje uvođenja poreza na nekretnine je kompleksno pitanje. Ono zadire u strukturu samog poreznog opterećenja, oporezivanja, ali i u strukturu financiranja lokalnih jedinica. Međutim, uvođenje tog poreza podrazumijeva i obavljanje određenih predradnji u smislu sređivanja evidencija, ali i…

Dugo to traje. O tom porezu govorimo od Milanovićeve Vlade.

Uvođenje bi zahtijevalo sređivanje evidencija, jasniju i transparentniju komunikaciju s građanima, ali i postizanje šireg konsenzusa kojeg trenutno nema u Hrvatskoj, tako da me veseli da je Vlada odustala od te ideje i mislim da trenutno nije dobro vrijeme za uvođenje tog poreza.

Predsjednica obilazi Hrvatsku. Ljudi je traže pomoć. Što je ona konkretno kome pomogla?

Mi smo prošli tjedan završili 20. izmještanje Ureda, u Zagrebačkoj županiji. Izmještanje ureda je jako dobra prilika Predsjednici i nama koji radimo u njezinom Uredu da čujemo bilo naroda, da slušamo probleme građana i da pokušavamo posredovati i rješavati te probleme. Predsjednica, to je vrlo interesantno, to javnosti nije poznato, uz nas sama vrlo pedantno vodi te zabilješke s izmještenih ureda. Bilo bi zgodno kada budete imali sljedeći intervju da je pitate da vam to pokaže.

Je li samo piše ili i pomogne nekome?

Pomaže se vrlo konkretno. U sklopu svakog izmještenog ureda se odrede i konkretni koraci. Pri zadnjem izmještanju Ureda ministar Goran Marić je županu Zagrebačke županije i gradonačelniku Svete Nedelje uručio odluke o dodijeli zemljišta. Imali smo u pretposljednjem izmještanju Ureda u Slavonskom Brodu veliki sastanak gdje je Predsjednica okupila sve dionike koji su uključeni u proces rafinerije u Slavonskom Brodu. To su određeni koraci koje Predsjednica može napraviti i koje čini prilikom izmještanja Ureda.

Može li više?

Planiramo na kraju izmještanja Ureda, tog projekta, sistematizirati sve te bilješke, objediniti ih i vidjeti u kojem smjeru možemo pomoći građanima, koje su osnovne teme koje građane zanimaju. U razgovoru s gradonačelnicima i načelnicima i županima tih županija u narednom razdoblju svakako će biti u fokusu fiskalna decentralizacija, kako fiskalna tako i funkcionalna, regionalni razvoj, indeks razvijenosti, ali i konkretni problemi u vezi vodoopskrbe, prometne infrastrukture, prometne povezanosti itd.

