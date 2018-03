Udruga U ime obiteljI poslala je "uskrsni dar" premijeru Plenkoviću, primjerak New York Timesa u kojem je objavljen članak o tome kako izgledaju rodno neutralni vrtići u Švedskoj, a uz poklon su poslali i popratno pismo.

Prijevod članka koji je prije tjedan dana objavljen pod naslovom "U švedskim vrtićima dječaci uče plesati, a djevojčice vikati" možete pročitati OVDJE, a u nastavku pročitajte današnje priopćenje "U ime obitelji" povodom slanja poklona u kojem su naveli i sadržaj popratnog pisma poslanog na premijerovu adresu:

"Udruga U ime obitelji poslala je jučer premijeru Andreju Plenkoviću uskršnji dar – svjetski poznate novine, The New York Times od prošle nedjelje 25.3., u kojima premijer može pročitati dugi članak pod naslovom: “In Sweden, Preschools Teach Boys to Dance and Girls to Yell“ (“U Švedskoj u vrtićima dječake podučavaju da plešu, a djevojčice da viču“).



U popratnom pismu U ime obitelji je postavila pitanje premijeru Plenkoviću je li on dobio mandat eksperimentirati s djecom u Hrvatskoj namečući ratifikacijom IK novi oblik indoktrinacije u obrazovni sustav Hrvatske. Pismo donosimo u cijelosti:



'Poštovani gospodine Plenkoviću,



slobodni smo Vam dostaviti primjerak The New York Timesa od nedjelje 25.3.2018. kao uskršnji poklon udruge U ime obitelji.



S obzirom na Vaše tvrdnje u javnosti kako su primjeri “preodgajanja djece” kroz obrazovni sustav “izmišljotine” ili “neistine kojima se plaši građane”, preporučamo da pročitate članak In Sweden, Preschools Teach Boys to Dance, and Girls to Yell u kojem se opisuje “rodno neutralne” vrtiće te daju primjeri zakonski obveznog uvođenja rodne ideologije, koncepta roda odvojenog od spola, u švedske škole i vrtiće.



Nadamo se da će Vas The New York Times uvjeriti kako nametanje rodne ideologije djeci kroz obrazovni sustav država koje su ratificirale Istanbulsku konvenciju nije, kako ste izjavljivali, 'izmišljotina' ili 'neistina kojom se plaši ljude'.



Dakle, nije pitanje događaju li se eksperimenti s djecom opisani, između ostalog, u The NYT-u. Pitanje je - jeste li Vi stvarno dobili mandat da ratifikacijom Istanbulske konvencije uvodite ovaj novi oblik indoktrinacije u obrazovni sustav RH.'", stoji u priopćenju, odnosno popratnom pismu koje potpisuje predsjednica udruge Željka Markić.

Priopćenje se tu nastavlja:



"Podsjećamo, premijer Plenović je u kampanji za ratifikaciju Istanbulske konvencije u mnogo navrata zloupotrebljavao svoj pristup medijima za netočno informiranje javnosti. Tvrdio je kako su brojni primjeri posljedica uvođenja rodne ideologije u obrazovanje drugih država u kojima je koncept roda odvojenog od spola postao zakonski obavezan - izmišljotine koje služe za plašenje građana.



Istina je potpuno drugačija - Istanbulskom konvencijom uvođenje rodne teorije, koncepta spola odvojenog od roda, postaje zakonski obavezno. Kao što stoji u Konvenciji - mora je se uvoditi u obrazovanje, kulturu, sportska društva shodno tumačenju tijela GREVIO.



U članku u The NY Times-u je opisano kako u Švedskoj koja je IK ratificirala 2014., a rodna ideologija, koncept spola odvojenog od roda je od 1998. uvedena u obrazovanje, izgledaju “rodno neutralni vrtići“, što su zaduženja „internog stručnjaka za rod“ te kako se to kod vrtićke i školske djece „ruše rodni stereotipi koje su im prenijeli obitelj i društvo“. U članku će premijer moći doznati kako se stvarno u Švedskoj djecu u vrtićima prisiljava da sudjeluju u aktivnostima u kojima ne žele sudjelovati kako bi razbijali 'rodne stereotipe'. A što su to 'rodni stereotipi' - nakon ratifikacije Konvencije - tumači GREVIO, tijelo koje do 2019. čini 10 žena koje su sve redom zagovornice rodne teorije", stoji u priopćenju.