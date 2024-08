Mario Radić pojasnio gdje je puknulo s Penavom, otkrio detalje pregovora DP-a s Plenkovićem: "Ja sam Mario, ne marioneta“

Mario Radić u srijedu je objavio kandidaturu za novog čelnika Domovinskog pokreta. Tako je javno priznao ono o čemu se danima pričalo, a to je konačni obračun s aktualnim predsjednikom stranke Ivanom Penavom.

Kandidat za predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić, bio je gost Dnevnika Nove TV. S njim je razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović. Najprije je objasnio zašto se kandidirao.

"Idem u utrku zato što sam osjetio u razgovoru sa članstvom, simpatizerima i biračima da to od mene očekuju. Ovih dana sam obišao cijelu Hrvatsku i vidimo da je vrijeme za to", rekao je Radić.

"Ovo nije Domovinski pokret koji smo mi stvarali, pogotovo kad se govori o izbacivanju iz stranke. Ni u jednom demokratskom pokretu, to nije u redu", rekao je Radić i spomenuo unutarstranačke izbore u drugim strankama.

"Kad su u HDZ-u bili izbori - nitko nikoga nije izbacivao", dodao je i odgovorio na pitanje planira li on izbacivati iz stranke ako pobjedi.

"Bit ću predsjednik koji spaja, a ne razdvaja. Ovaj način, da nitko ništa ne smije prigovoriti, da mora biti jedan vođa - toga je bilo dosta", rekao je Radić.

Potom je rekao da od 103 delegata računa na njih više od pola.

"Ovaj delegatski proces je bio krajnje nepošten, da ne kažem neku grublju riječ. Samo ću vam reći, u petoj izbornoj jedinici gdje je Penava je 19 izaslanika. A u četvrtoj gdje sam ja je 6 izaslanika", rekao je Radić.

Radić se osvrnuo i na to što će napraviti ako izgubi na izborima.

"Nikada ne bi išao u izbore, da ne mislim dobiti ove izbore. Ovaj način politike koji se trenutno vodi u našoj stranci ne mogu ostaviti u svoju zadužbinu", rekao je pa se osvrnuo na izjavu Stipe Mlinarića u kojoj je rekao da će se kandidirati za zamjenika i potom se odmah ispričao.

"Rekao je to je ništa, biti zamjenik predsjednika. Zamjenik predsjednika je druga funkcija u stranci, a on je rekao da je to protokolarna dužnost. Ako je drugi čovjek protokolarna dužnost, šta su treći, četvrti i peti. To je tako u Sjevernoj Koreji, ja to ne želim", rekao je Radić.

Odnos s Penavom

Na pitanje reporterke gdje je puklo s trenutnim predsjednikom DP-a Ivanom Penavom, Radić je odgovorio sljedeće:

"Glavna stvar gdje sam ja vidio da ovo ide sve krivo je bilo kad mi je Penava rekao da se ne mogu vratiti u Sabor nego da tamo treba ostati gospodin Spajić. Ja sam prešao preko toga i vratio se tek nakon tri mjeseca", rekao je Radić i dalje objasnio kako je Penava sam odredio liste bez ikakvih konzultacija.

"Predsjednik stranke ima to pravo, ali on ni s kime nije ni porazgovarao. Nitko nije znao kako će i gdje biti, u kojoj izbornoj jedinici. Gospođa Branka Lozo je osvanula na šestom mjestu i petoj izbornoj jedinici. Nije znala gdje će uopće biti", rekao je Radić pa dodao da ljudi nisu vreće cementa kojima se može razbacivati kako god nekome odgovara.

"Iz novina sam saznao tko će biti državni tajnici. Moje prezime je Radić, ne neta. Ja nisam ničija Marioneta. Čini mi se da je pobrkao tu neke stvari. On bi se morao odlučiti jesam li ja mornar iz sjene ili marioneta", rekao je Radić i dodao.

"Ja sam zamjenik predsjednika stranke, vodio sam nacionalni stožer za ove izbore. U svim izborima sam bio vrlo vidljiv kandidat. U zadnjim izborima sam bio u tri četvrtine televizijskih nastupa. A gdje su oni bili svo to vrijeme?", upitao je Radić.

Potom se Radić osvrnuo na ponašanje trenutnog predsjednika Penave za kojeg tvrdi da radi na razbijanju stranke.

"Rekao sam puno puta, u ovom raspletu neće biti pobjednika. Samo manje i više pobijeđeni i poraženi. Stranke će biti oštećena i šteta će biti velika", rekao je Radić.

Ukoliko pobjedi Radić je rekao da će pokušati okupiti sve ljude i dati im okvir u kojem svi mogu sudjelovati.

"Nije ovo stranka Marija Radića ni Ivana Penave ni Stipe Mlinarića. Ovo je stranka 10.500 ljudi od kojih je svatko dao svoj doprinos", rekao je Radić.

Osvrnuo se i na to kada je zadnji put vidio Penavu.

"Posljednji put sam razgovarao s njime na pogrebu brata Stipe Bartulice prije 20-ak dana. I tamo sam pokušao razgovarati s njime, no za tango je potrebno dvoje", rekao je Radić.

Odgovorio je na pitanje zašto se tek sad odlučio na ovaj korak - kandidaturu za najvišu funkciju u stranci.

"Moj životni put je vrlo jasan. Nemam nikakvih krimena. Nikad nisam bio čovjek koji se gura u prve redove. Nisam ni predsjednik uprave neke od svojih tvrtki", rekao je Radić i dodao da uvijek drugima radije daje šansu.

Detaljnije o koaliciji s HDZ-om i predsjedničkim izborima

"Trenutno u DP-u vladajuća većina nije glavna tema. Premijer Plenković legitimno radi svoj posao, to što je možda Penava njemu dopustio malo više stvari koje naše članstvu ne dopušta - to nije stvar Plenkovića nego Penave“, rekao je Radić.

"Kad vi u pregovorima najprije tražite da vas netko podrži kao gradonačelnika Vukovara, a tek onda razgovarate o državnim poslovima - to neće biti dobro", rekao je Radić te dodao da se kratko čuo i sa samim premijerom i njegovim suradnicima.

Osvrnuo se i na predsjedničke izbore krajem godine.

"Na predsjedničkim izborima sigurno neću podržati Zorana Milanovića kao što Penava koketira. Domovinski pokret ne može podržati kandidata socijaldemokrata. Ili možemo imati svojeg kandidata ili podržati nekog desnog kandidata", rekao je Radić i dodao da nije isključeno da podrže Dragana Primorca.

"Imam o njemu visoko mišljenje, mislim da je veliki stručnjak. Ima ugleda u svijetu, ali ne znam jel to dovoljno za pobjedu", dodao je Radić i ponovno se osvrnuo na unutarstranačke izbore.

"Vratit ću Domovinski pokret na tvorničke postavke. Uvijek se sve odlučivalo na predsjedništvima i domovinskim odmorima, uvijek uz raspravu i glasanje. Često je bilo raznih stavova, ali smo glasali i većina je odlučila", rekao je Radić i nadodao da toga tijekom predsjedništva Ivana Penava nije bilo.

Osvrnuo se i na izjavu Stipe Mlinarića Ćipe nakon što je protiv njega podignuta kaznena prijava. U prijavi stoji da je Mlinarić 15 mjeseci izvlačio novce iz braniteljske udruge.

Tu je prijavu u srijedu tijekom dana odvjetnik Marka Radića, brata Marija Radića, zamjenika predsjednika Domovinskog pokreta, dostavio USKOK-u u Osijeku.

"Uplatio sam ogromna sredstva iz svih svojih tvrtki na račun iste te udruge. Moj brat i ja tražimo oca već 30 i nešto godina. Moj mlađi brat je bio u Vukovaru do kraja i prošao je i logore. Na moj nagovor je otišao u tu udrugu gdje je bio tajnik Mlinariću. Iz povjerenja sam svojeg rođenog brata dao u tu situaciju", rekao je Mlinarić i dodao:

"Po saznanjima odvjetnika mojega brata, tu se radilo o teškom izvlačenju novaca, krivotvorenju dokumenata, itd. Ne služi na čast Mlinariću to što je radio", završio je Radić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.

Pročitajte i ovo iz minute u minutu Cure detalji strašnog zločina: Ubojica se danima medijima žalio na mobing, poznat je i motiv? U školi su tijekom masakra bili i učenici

Pročitajte i ovo Nastavak i sutra Prvi zaraženi opasnim virusom u Hrvatskoj, počela akcija protiv prijenosnika: Epidemiolozi stanovnicima poslali apel