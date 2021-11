Vukovarci u subotu obilježavaju još jednu tragičnu obljetnicu, a to je Ovčara. Odat će počast žrtvama logora u kojima su nažalost, završavala i djeca.

Reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić u Borovu naselju je razgovarala s predsjednikom Društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Danijelom Rehakom. On je bio zarobljen baš na današnji dan i jedna od posljedica je da ne voli hodnike.

Rehak je pojasnio kako svi koji su doživjeli ratno nasilje imaju zdravstvenih problema, nastalih zbog iznimno stresnih situacija i tortura koje su prošli u ratu - od raznih fizičkih, preko psihičkih problema.

"Nama to čini veliki zdravstveni problem, pokušavamo naći način da zaštitimo naše članove", kazao je Rehak.

Društvo logoraša organizator je obilježavanja prisjećanja žrtava Veleprometa, no pravne zadovoljštine nema. Ljetos je pokrenuta jedna istraga, ali je izrečena i oslobađajuća presuda u slučaju brutalnog ubojstva maloljetnika.

Rehak je ustvrdio kako naše sudstvo ili ne radi kako treba, ili ne znaju raditi taj dio posla koji treba.

"Jer, ružna je slika je ta da su oni potpisali da nama srpsko pravosuđe sudi, a naše sudstvo nije za to vjerodostojno, odnosno nadležne da to odradi. Mislim da je taj dio nekorektan prema žrtvama koje su sve to doživjele 1991. godine, a realno gledajući ovdje je sudstvo zakazalo", kazao je Rehak te dodao kako bi naše državne institucije trebale odraditi svoj dio posla u skladu sa zakonom.

