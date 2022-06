Marijan (60) prije nešto više od godinu dana obolio je od teškog oblika COVID-a, tri tjedna bio je u komi, a zatim mu je moždani udar zapečatio sudbinu. On, njegova supruga Ukrajinka i kći od sedam mjeseci ilegalno žive gradskom stanu, u teškim uvjetima.

Imati sve i onda to izgubiti. I tako dva puta u životu. To je nekako ide priča Marijana Kovačevića (60), koji trenutno boravi u trošnom, tuđem stanu, u centru Zagreba, bez struje i tople vode, sa suprugom i kćerkom od sedam mjeseci.

Nemoćan da im pomogne, i sam u invalidskim kolicima, nakon pretrpljenog teškog COVID-a i tri tjedna u komi, a onda i moždanog udara koji mu je paralizirao cijelu lijevu stranu tijela. Od ležanja ostale su mu rane, a uz sve ima dijebetes, povišeni tlak. Ovisan je o tuđoj pomoći i njezi.

"Najviše mi je žao supruge. Već je umorna i od mene i od djeteta", jedna je od prvih stvari koje će reći Marijan.

Teško mu i je uspoređivati ovaj i svoj nekadašnji život. Ovaj bivši branitelj nekad je imao sve. 17 godina živio je u Ukrajini, u Lugansku prije nego ga je rat 2014. potjerao natrag u Hrvatsku.

"Otišao sam peći pizze. A onda sam shvatio da tamo nemaju pizzerije i otvorio sam svoje. Kupio sam si u kuću, a onda sam sve morao ostaviti", kaže.

Vratio se u Hrvatskoj, ovdje radio kao kuhar, odlazio na sezonu, taksirao. Tako je i upoznao suprugu Tetianu.

"Ja sam bio na stajalištu u Gajevoj, ona je radila u pekari. Išao sam tamo često po peciva i kavu. Ona je Ukrajinka, a ja sam znao ukrajinski, malo po malo smo se upoznavali", ispričao je.

"Prije je bilo super, radili smo, živjeli. A onda nas je snašlo sve što je moglo", dodaje.

Obitelj kuha na donirani rešo, bez struje i frižidera im se i hrana kvari, a Marijan mobitel puni moleći za malo struje po kafićima. U razgovoru često vraća na suprugu.

"Došla je u Hrvatsku. misleći da će joj biti bolje ovdje, a onda sve ovo. Još se i taj rat međuvremenu dogodio. Tamo su joj roditelji, stariji sin.. Brine se i zbog njih. Ne možemo im pomoći, pozvati ih da dođu ovdje kod nas...", govori Marijan.

Živjeli su u podstanarskom stanu dok ih najmodavac, kako tvrde, izbacio. Obitelj živi od Marijanove invalidnine od 1500 kuna i Tetianine porodiljne naknade.

Iz očaja u tuđi stan

Zato su ilegalno uselili u gradski stan. Kaže, bili su očajni.

"Nepoznate osobe saznale su da postoji gradski stan koji je prazan najmanje pet godina te su ga otvorili i smjestili ljude unutra. Stan je mali, pun vlage, gljivica, ustajalog zraka, mračan, bez trunke svjetla, bez struje", objašnjavaju u Hrvatskoj udruzi za pomoć žrtvama nasilja, djeci i siromašnima koja pomaže obitelji.

Susjedi su zvali policiju, oni su napravili zapisnik, ali ih nisu deložirali. Obitelj je pomoć molila i u Gradu, kako bi se njihov status legalizirao.

"Ljudi iz Grada bili su kod njih. Rekli su da će probati pomoći, dati ugovor o najmu, no kada bi to moglo biti, to nisu znali. Ali dozvolili su im boravak i nisu ih izbacivali", dodaju u Udruzi iz koje im svakodnevno nose hranu, potrepštine za bebu. Obitelj kaže da bi voljeli riješiti svoj status, sami plaćati režije.

Ministarstvo: "Hitno izlazimo na teren"

Marijan je i hrvatski branitelj sa 146 dana na bojišnici, pa je pomoć tražio i u Ministarstvu branitelja. Tamo su mu rekli da na smještaj nema pravo.

Na naš upit u Ministarstvu odgovaraju da nisu znali da je Marijan teško obolio.

"Temeljem saznanja o teškom zdravstvenom stanju Ministarstvo će posredstvom Uprave za psihosocijalnu i savjetodavnu pomoć zatražiti žurni mobilni obilazak tima za psihosocijalnu pomoć Grada Zagreba. Nakon obilaska i cjelovite procjene potreba utvrditi će se mogućnosti pomoći. U slučaju potrebe Ministarstvo hrvatskih branitelja posredovati će u rješavanju problematike iz nadležnosti drugih sustava", navode u odgovoru.

Objašnjavaju zašto Marijan nema uvjete za stambeno zbrinjavanje.

"Važećim Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji propisano je, između ostalog, da pravo na stambeno zbrinjavanje mogu ostvariti članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i članovi uže obitelji umrlog HRVI iz Domovinskog rata, te dragovoljci iz Domovinskog rata koji su u borbenom sektoru sudjelovali više od dvije godine, kao i članovi uže obitelji u slučaju smrti dragovoljca iz Domovinskog rata", dodaju.

U Centru za socijalnu skrb potvrđuju da je obitelj u tretmanu.

"S obzirom na njihovu obiteljsku, socioekonomsku situaciju i nadalje stojimo na raspolaganju te smo spremni za svaku daljnju suradnju", navode u Centru.

Pitanje može li se nekako legalizirati status ove obitelji poslali smo i Gradu Zagrebu. Odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.