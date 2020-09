Marija Vučković o popisu poljoprivrede i drugim, brojnim problemima u sektoru govorila je u Dnevniku Nove TV.

Počeo je popis poljoprivede koji bi trebao pokazati koliko čega posjeduju ili obrađuju naši poljoprivrednici, te kolika im je proizvodnja. O ovoj temi, ali i o brojnim drugim problemima u poljoprivredi u Dnevniku Nove TV s ministricom Marijom Vučković razgovarala je Sabina Tandara Knezović.

Ministrica je objasnila kako je prvi dio popisivanja počeo još u lipnju, kad su se popisivala trgovačka društva koja su i poljoprivredna gospodarstva, njih nešto više od 4000.

"Sada kreće popis preko 170.000 OPG-ova koji imaju najveći udio u poljoprivredi u Hrvatskoj. Detaljno će se evidentirati zemljište, namjenu, strukturu zemljišta, korištenje sredstava, gnojiva, radnu snagu, dopunske djelatnosti. Strukturu stočarstva, govedarstvo, svinjogojstvo, perad, proizvodnju gljiva, stakleničku i plasteničku proizvodnju. Ovo je detaljno sveobuhvatno statističko ispitivanje koje će nam pomoći i da se bolje prilagodimo određenim zahtjevima iz EPP-a i da određene zahtjeve preusmjerimo u korist nacionalnih strateških ciljeva. Da provjerimo što se dosad događalo s mjerama ruralnog razvoja i kako to preokrenuti na bolje", objasnila je.

"Produktivnost rada nam je 30 posto"

Priznala je da je koronakriza osnažila potrebu za domaćim proizvodima, ali i objasnila zašto Hrvatska nije samodostatna.

"Razloga je više. Zaostajemo u produktivnosti, nismo dovoljno radili promicanju svježih proizvoda. Nismo dovoljno radili na osnaživanju konkurentnosti", rekla je. Na pitanje tko je tome kriv, odgovara: "Ja sam prilično svježa u ovom sektoru, ne bih htjela upirati prstom, ali po meni tu dodatni angažman treba krenuti od hrvatske administracije, znanstvene zajednice, ali i od proizvođača".

Pohvalila se kako Hrvatska ove godine ima 2000 goveda više te da je smanjen deficit. Ministrica ne još ne usudi reći da je riječ o trendu.

"Za to su zaslužni hrvatski potrošači koji su prepoznali važnost domaće proizvodnje, proizvođači koji unatoč neizvjesnosti nisu odustali, a nešto je i u strukturnim promjenama", objasnila je.

Na pitanje zašto je španjolska jagoda jeftinija od vrgoračke, iako se još mora platiti transport, ponovila je da je u Hrvatskoj produktivnost značajno ispod europskog prosjeka i da si oni koji imaju produktivniju proizvodnju, mogu priuštiti niže cijene.

"Produktivnost rada nam je na 30 posto, a poljoprivredne zemlje na 50 posto. No ni to nije sve. Naravno da se svi trebamo više potruditi na uređenju tržišta. Mi smo to i radili tijekom ove krize. Mi smo sve mjere koje smo donosili, ma kako male se činile, donosili povezujući sve u lancu opskrbe. Ako netko ima 70 posto veću produktivnost rada, naravno da će proizvoditi jeftinije. Ili ako bolje koristi zemlju. Ako se bolje poveže u lancu, mogu se smanjiti određeni troškovi" rekla je i ponovila statistiku: "Povećali smo broj goveda, prvi put nakon pristupanja EU, u ovoj godini imamo 7 posto rast proizvodnje mlijeka".

O Tolušiću: "Ne mogu komentirati način osobne poteze pojedinaca"

Agrobiz je objavio kako su bivšem ministru Tomislavu Tolušiću u natječaju za vinsku omotnicu odobreno 2,5 milijuna kuna. Riječ je o natječaju na kojem je i sam radio.

"Poptuno je zakonito. Pravilnik je usklađen s nadlaženom EU regulativom. Treba reći da je takav program postojao i 2014. do 2018. godine te da je 2018. donesen za novo razdoblje. Što se tiče mjere ulaganja u vinarije, mi smo dosada uvijek, pa i sada, imali dovoljno novca za sve projekte koji zadovoljavaju uvjete", rekla je ministrica.

Na ponovoljeno pitanje je li to u redu, odgovorila je: "Ne mogu komentirati na taj način osobne poteze pojedinca. Administracija mora raditi zakonito. Nikome nije prilagodila natječaj. Dosad je obrađeno 19 projektnih prijava, do kojih je 17 prošlo, dvije su odbijene zbog administrativnih razloga. Ono što mogu potvrditi jest da su sve obrađene po redoslijedu zaprimanja. Tomislavu Tolušiću je odbijeno 475.000 kuna troškova, on je svoju odluku o odobrenju dobio u skladu s pravilom odobravanja. Što se tiče osobnih poteza ili nekih etičkih pitanja, to možemo svi govoriti za sebe."

