Marija Rukavina, upraviteljica Zaklade Ana Rukavina, gostovala je u Dnevniku Nove TV uoči velikog koncerta na Trgu bana Jelačića kojeg organiziraju Zaklada i Nova TV.

Svi građani koji u utorak, 18. prosinca, u 21 sat, posjete Trg bana Josipa Jelačića u Zagrebu, moći će uživati u bogatoj glazbenoj večeri koju su za njih pripremili Zaklada Ana Rukavina i Nova TV.

Humanitarnim koncertom i akcijom Želim život kojom se prikupljaju sredstva za daljnji rad Zaklade Ana Rukavina, Zaklada ujedno želi i zahvaliti svima koji su se tijekom ovih dvanaest godina djelovanja Zaklade uključili i doprinijeli njenom radu.

Marija Rukavina, Anina majka, kaže da je večer uoči koncerta prožimaju radost, veselje, ponos, ali i tuga. "Meni je tuga, sjećanje na Anu i na sve, ali ipak prevladava optimizam, ponos i dobrota naših ljudi", kaže Marija Rukavina, dodajući da joj jako puno znače pozivi ljudi koji si ne mogu priuštiti puno, ali ipak daju svoj doprinos.

"Kad dobijemo izlist poziva na kraju koncerta, najviše poziva nam je iz manjih sredina. To su oni koji odvajaju, moji umirovljenici koji svojim pozivom doniraju Zakladi 5 kuna, i to je velika vrijednost jer mnogima je teško, ali pomažu. I ta dobrota naših ljudi me očarava. Jer stvarno, toliko poziva u jednu večer, mislim da nitko nije dobio, nego Zaklada zajedno s Novom TV", kaže Rukavina.

Dan uoči koncerta joj je stiglo i pismo Margarete iz Nove Gradiške kojoj je spašen život upravo matičnim stanicama koje je dobila putem registra. "Ona će doći sutra na koncert i ona kaže: „Hvala od srca što postojite, što ste tu i što se borite za nas male ljude“. Zar to nije prekrasno? Jedan mladi život je spašen", kaže Rukavina.

Zahvalila je svima koji pomažu i pozvala ih da dođu na koncert, a one što ne mogu da ga prate na Novoj TV. "Svi ostali koji ne mogu, samo jednom neka uzmu telefon i nazovu pomoći će da dođemo u svaki kutak Hrvatske i pokupimo nove potencijalne darivatelje za iduću godinu", poručila je Marija Rukavina.

Za dobro raspoloženje tijekom koncerta bit će zadužena poznata voditeljska lica Nove TV, a građane će na niskim temperaturama zagrijati poznati hitovi Psihomodo Popa, Tonija Cetinskog, Indire Forze, Domenice, Maje Šuput, Željka Bebeka, Detoura, Franke, Begina, Vigora, Zaprešić Boysa, Marka Kutlića i Lidije Bačić.

Svi oni koji nisu u mogućnosti pridružiti se tradicionalnom božićnom koncertu na Trgu, moći će uživati u njemu pred malim ekranima u izravnom prijenosu na Novoj TV s početkom u 21 sat.

Tijekom koncerta bit će aktivan i call centar u prostorima kavane Johann Franck gdje će se poznata lica iz hrvatskog javnog života javljati na humanitarni telefon i time pomoći u prikupljanju sredstava za daljnje proširenje Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica i stručno usavršavanje mladih liječnika na području hematologije i drugih srodnih specijalizacija.

Građani rad Zaklade mogu podržati već danas pozivom na humanitarni broj 060 9000. Cijena poziva iznosi 5kn (+ PDV), a pozivi građana na humanitarni broj koji je omogućio Hrvatski Telekom, bit će mogući tijekom cijelog prosinca.