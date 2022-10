Da Pelješki most nije jedino što se može vidjeti u tom kraju, govori nam poduzetnička priča Marije i Ivana koji su stvorili Croccantino - prvi Hrvatski gelato koji oduševljava na prvi pogled. O svojim slasnim Croccantino sladoledima, rađenima po domaćoj recepturi i talijanskim principima proizvodnje, Marija i Ivan govore s pravim sjajem u očima unatoč brojnim preprekama s kojima su se susreli. Ovaj energični duo koji s ljubavlju stvara slasticu u koju se lako zaljubiti možete pratiti u novoj epizodi emisije Startaj Hrvatska.

Marija Antunović na ideju stvaranja originalnog gelata s pelješkim potpisom došla je prilikom susreta s pravim talijanskim sladoledom u Bologni. To za nju nezaboravno iskustvo htjela je podijeliti sa što većim brojem ljudi, pa je zajedno sa svojom malom obitelji otvorila slastičarnicu u kojoj već godinama uveseljava svoje sugrađane najfinijim hrvatskim gelatom, koji ćemo uskoro moći vidjeti i na policama SPAR-a.

„Jednom se jedan gost šetao sa sladoledom od jagode koji je kupio kod konkurencije, stao ispred naše vitrine i razgledavao je. Ja sam ga pitala: 'Želite li možda nešto probati? Vidim da jedete jagodu, hoćete li probati jagodu?' Kad je probao jagodu, on je toliko ostao oduševljen da je u tom trenutku bacio sladoled koji je jeo i rekao: 'Daj mi tu jagodu'“, ispričala nam je zanimljivu anegdotu Marija.

Marija Antunović i Ivan Borac par je koji stoji iza Croccantina (Foto: Tibor Marochini/Nova studio)

No, nije on jedini koji je ostao zatečen okusima njihovih originalnih sladoleda. „Jedna mlada dama je, kad je probala naš sladoled, odlučila otvoriti svoju vlastitu slastičarnicu zbog našeg sladoleda. Ja mislim da taj kompliment vrijedi više od same riječi“, rekao je Marijin suprug Ivan Borac.

Držati vlastiti proizvod u rukama za mnoge je neostvareni san, no Mariji i Ivanu to je pošlo za rukom iako im se i dalje sve čini prilično nestvarno. „Puno radite, puno investirate, priče, ideja, puno zapreka, puno stepenica prijeđete i onda kada sve to prođete i uzmete u ruku ono što ste sami stvorili, to je fenomenalan osjećaj“, rekao je Ivan.

Njihovi nevjerojatni Croccantino sladoledi pridobit će svakoga već na prvi pogled jer očaravaju domaćom recepturom i kvalitetnim sastojcima, od kojih su mnogi prave tradicionalne pelješke slastice. Koliko dugo će nam trebati da se u njih nepovratno zaljubimo, točno zna Marija: „Sve što će vam trebati jest 10 minuta i 15 sekundi. 10 minuta samo da ga pustite da dođe na svoju temperaturu, a u tom trenutku sladoled će vas zaista osvojiti svojim okusom, teksturom i kremoznošću.“

Iako se nadaju da će gledatelji prepoznati količinu truda koju su uložili u ovaj projekt, za simpatične supružnike sami ulazak u projekt Startaj Hrvatska veliko je postignuće, zbog kojeg se osjećaju kao pobjednici jer su, kažu, u posljednjih šest mjeseci ostvarili gotovo nemoguće.

Croccantino u sedam okusa (Foto: Nova Studio)

„Sve se promijenilo. Mi smo postali nomadi, pelješko-zagrebački nomadi, zato što se nismo htjeli odvojiti na toliko dugo kao obitelj. Dolje imamo posao koji nam je užasno važan i zapravo smo cijelo vrijeme na sto strana, na dvije lokacije“, rekla je Marija i dodala: „Svojim načinom ponašanja pokazali smo što poduzetnik zaista jest, a to je da, koliko god da te stvari udari sa strane, ti se naučiš dignuti i krenuti ponovno naprijed. Nekako skupiš svoju snagu i nađeš načina kako realizirati svoju ideju. Sama činjenica da smo mi ovdje i da imamo proizvode koje ćemo postaviti na police SPAR-a, to je za nas već pobjeda.“

U mjesecima koji su sada već iza njih bilo je puno uspona, ali i padova, no sve su ih uspjeli izdržati i dignuti se ponovno na noge. Na tome mogu zahvaliti i brojnim suradnicima koji su im uvijek bili tu kao podrška kad im je bilo najteže.

„Ni u snovima nisam očekivala da će podrška partnera projekta biti toliko velika, počevši od produkcije Nove TV, koja je toliko ulagala u našu motivaciju. Ne moram ni spominjati stručni tim SPAR Hrvatska, bez kojih danas ne bismo definitivno bili ovdje, koji su se za sve stvari u ovom projektu postavili kao da je to baš naš zajednički projekt i ne mogu vjerovati da sam dobila toliko veliku podršku“, rekla je Marija.

Marija se nada kako će njezini sladoledi ući u što više domova i omogućiti im da zajednički uživaju u malim stvarima i trenucima koji čine život ljepšim: „Ja se prvenstveno nadam da će što više ljudi, što više kućanstava probati sladoled i svoje neke lijepe trenutke u životu obogatiti našim sladoledom. Da će u njemu uživati s prijateljima, s obitelji i uzeti si onaj trenutak za sebe kada probaju sladoled i osvijeste da je ljepota života u tim malim sitnicama.“

Njihovu zanimljivu priču o stvaranju jedinstvenog hrvatskog gelata te put kroz koji su morali proći kako bi njihov proizvod osvanuo na policama SPAR-a ne propustite pogledati u novoj epizodi emisije Startaj Hrvatska, 9. listopada, na Novoj TV.

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Samo jedan proizvod postat će Hrvatski HIT-proizvod 2022. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i SPAR trgovina diljem Hrvatske.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom SPAR po najvišim profesionalnim standardima.