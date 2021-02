O kritikama koje stižu na račun cjepiva AstraZenece i preporuka da se njime ne cijepe stariji od 65 godina reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus razgovarala je s Marijom Bubaš iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Pacijenti žele informacije i žele objašnjenja. Zamjenica ravnatelja HZJZ-a Marija Bubaš im poručuje: "Sva cjepiva pa i ono AstraZenece štite od smrtnog ishoda i 100 posto štite od teških oblika bolesti. To je upravo ono što želimo izbjeći. Generaciji mojih roditelja i mlađima poruka - uzmite prvo što vam dođe pod ruku".

Na pitanje hoće li oni koji prime cijepivo dobiti i COVID-19, Bubaš kaže kako zasada nema podataka o takvim slučajevima.

"Takvi podaci će se tek prikupljati, ali očekujem da će takvi slučajevi biti blaži oblici bolesti. Sve je novo, zaključivat ćemo kad ćemo imati više informacija, no mislim da će to biti vrlo mali broj slučajeva", kaže Bubaš.

U znanstvenoj zajednici, kaže, govori se da cjepiva štite 100 posto od smrtnog ishoda i težih oblika bolesti, no Bubaš napominje: "Vjerujem da je to tako, no 100-postotna garancija za ništa u životu, nažalost, ne postoji. Kad ste čuli da vam je netko u životu 100 posto garantirao nešto? Čuli ste sad ovo od mene, ali cijepljenje tome služi."

Kazala je kako će digitalna platforma za prijavu građana zainteresiranih za cijepljenje biti gotova krajem ovog tjedna ili početkom idućeg.

"Pacijenti će moći birati cjepivo i nadam se da nitko neće odlučiti čekari Pfizer i propustiti priliku da bude zaštićen", kazala je Bubaš.

