Marica Vidaković, predstavnica dobavljača Agrokora, rekla je novinarima nakon sjednice vjerovničkog vijeća Agrokora da će o nalazu revizije raspravljati najkasnije u četvrtak.

"U ponedjeljak će nam biti dostavljen jedan dio materijala, a nova sjednica Vijeće održat će se najkasnije u četvrtak. Nema razloga za zabrinutost zbog nekoliko dana, najkasnije u četvrtak će se raspravljati u reviziji", rekla je Marica Vidaković novinarima.

Tvrdi da optužbe Ivice Todorića da je, primjerice, Krašu isplaćen dug prije nego ostalim dobavljačima, nisu istinite. "Potvrđujem da nije bilo plaćanje i Kraš nije plaćen ništa prije svih ostalih dobavljača. Jučer i danas su počele isplate velikih dobavljača. Svi dobavljači imaju isti tretman i svi su početi plaćati isti dan. Gospodin Todorić nije rekao istinu", kaže Vidaković, koja o raspletu slučaja Agrokor nije htjela spekulirati, ali se osvrnula na proteklih pet mjeseci.

"Bilo je izvjesno da će se urušiti veći dio ako ne i cijelo hrvatsko gospodarstvo. Danas mogu reći da su dobavljači nešto stabilniji, neki vrlo stabilni. Ovo je najbolje što nam se moglo desiti u nekom crnom scenariju", rekla je Vidaković, dodajući da prema onome što su dosad dobili u Vijeću, budućnost obećava.

"Nagodba tek dolazi pred nas, to je najteže, no to ovisi o vjerovnicima i oni će odučiti o sudbini Agrokora", kaže Vidaković. Na pitanje koliki su dug dobavljači spremni otpisati Agrokoru Vidaković je rekla da o tome ona neće odlučivati, ali da se ranije govorilo do 15 posto za velike dobavljače.

Ne vjeruje Todorićevim tvrdnjama da je bio ucjenjivan. "Apsolutno ne vjerujem da je bio ucjenjivan, ali nisam nazočila sastancima", rekla je Vidaković, dodajući da bloger Ivica Todorić nije bio tema Vijeća.

Izvješće do kraja tjedna

Na sjednici Privremenog vjerovničkog vijeća dobiveno je, među ostalim, odobrenje za plaćanje dospjelih tražbina dobavljačima koji su danas prvi put prezentirani vijeću. Radi se o dobavljačima koji nisu bili obuhvaćeni ranijim zahtjevima, zbog usklađivanja evidencija, ispravljanja neispravno navedene klasifikacije veličine poduzeća ili zbog kasnije utvrđene ispravnosti prijavljene tražbine. Iznos koji je danas dodatno odobren za plaćanje za tzv. Pool A (najmanje dobavljače) iznosi 1.084.796,22 kune. Danas odobreno plaćanje dobavljačima kreće u ponedjeljak.

U službenom priopćenju nakon sastanka kaže se da je Vijeće obaviješteno i o tome da su Agrokor i PwC pri kraju složenog zadataka pripreme i revizije konsolidiranih financijskih izvještaja Agrokor Grupe, koja se sastoji od više od 40 kompanije u nekoliko država, te se objava revidiranih konsolidiranih financijskih izvještaja očekuje do kraja sljedećeg tjedna.