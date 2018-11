Predsjednik zagrebačkoga SDP-a Gordan Maras najavio je u četvrtak da Klub gradskih zastupnika SDP-a, HSS-a i Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez neće podupijeti gradski proračun za 2019. na sjednici zagrebačke Gradske skupštine 13. prosinca.

Gordan Maras je ustvrdio i da gradonačelnik Milan Bandić za proračun nema većinu i da do nje može doći "jedino političkom trgovinom i na granici korupcije".

Maras je na konferenciji za novinare u zagrebačkom SDP-u rekao da petero zastupnika SDP-a te Renato Petek (Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez) i Ilija Ćorić (HSS) neće poduprijeti prijedlog gradskog proračuna za 2019. koji je u Gradsku skupštinu uputio gradonačelnik Bandić te je ustvrdio da u ovom trenutku Bandić nema većinu za prihvaćanje proračuna.

"U ovom trenutku gradonačelnik Zagreba nema većinu za svoj proračun i jedino političkom trgovinom i na granici korupcije može doći do većine. Interes Zagrepčana je da se to ne desi i da mogu jasno reći što misle o upravljanju gradom i Gradskom skupštinom gradonačelniku i predsjedniku Gradske skupštine Andriji Mikuliću (HDZ)", rekao je Maras te poručio Bandiću i Mikuliću da će, iako nije gradski zastupnik, a jest saborski, doći na sljedeću Gradsku skupštinu jer predstavlja građane Zagreba. "Znači, Mikulić se neće obraniti ni s deset zaštitara, a kamoli s dva koja je poslao prošli put", rekao je Maras.

Na pitanje očekuje li da će Bandićev proračun ipak proći jer uvijek ima način da privuče ljude, a bez koalicijskog partnera Neovisnih za Hrvatsku nedostaju mu još tri glasa, a već se spominje da će ga poduprijeti nestranački zastupnik Tihomir Milovac i zastupnik HSLS-a Miroslav Polovanec, Maras je odgovorio da je problem u dijelu pitanja "ima način da privuče ljude".

"To je sramota za Zagreb"

"Znači, jedino kako proračun u Gradskoj skupštini sada može proći je politička trgovina i po mom mišljenju - korupcija. Znači, ukoliko se to desi, to je sramota i za grad Zagreb i za one stranke koje čine vladajuću većinu", rekao je Maras te dodao da će na izborima građani to kazniti.

Maras je pozvao sve zastupnike da "drže do sebe i do građana Zagreba" i da ne popuštaju "pod pritiscima i kombinacijama kojima je gradonačelnik očito sklon".

Na pitanje ostaje li pri svojem planu rušenja proračuna i Bandića te novih izbora, Maras je odgovorio kako je to prvi korak da se pokaže da Zagrepčani ne podupiru Bandića u upravljanju gradom.

Na pitanje namjerava li se kandidirati za gradonačelnika, Maras je odgovorio da će o tome govoriti kada bude aktualno.

Maras je za Bandićev prijedlog gradskog proračuna za 2019. rekao da njime nisu zadovoljni jer je trgovački i ne osigurava razvoj grada te ide isključivo za tim da u Gradskoj skupštini, kako je rekao, "istrguje ono što se trguje i na razini države i Hrvatskog sabora, znači dogovor između HDZ-a i gradonačelnika Bandića da će Bandić podržavati premijera Plenkovića na državnoj razini, ovdje se sada to vraća kontra uslugom u Gradskoj skupštini, gdje HDZ podržava trgovački proračun i trgovačke aktivnosti gradonačelnika Bandića".

SDP je za manji prirez

Poručio je da će SDP-ovi glavni prijedlozi na proračun biti ono što bi učinio da su "u poziciji", a to je ponajprije manji prirez sugrađanima.

"Prijedlog bi bio dva postotna poena manjeg prireza i u naredne četiri godine bi prirez u Gradu Zagrebu prepolovili u odnosu na ono što je danas. Imali bismo i veće ulaganje u obrazovanje te u najosnovnije potrepštine naše djece jer je sramota da u gradu Zagrebu u 2019. roditelji moraju za svoju djecu nositi papirne ubruse i ostale higijenske potrepštine kako bi oni to imali u svojoj školi. Sramota je i da puno zagrebačkih škola uopće nema sada u ovim zimskim mjesecima toplu vodu, tako da mnoga djeca, nažalost, i kada operu ruke ako izađu van imaju i ozebline", rekao je Maras te zaključio da u proračunu najviše gube djeca, roditelji i mladi.

Maras je rekao i da Ministarstvo znanosti nema novca da djecu - matematičke olimpijce pošalje na natjecanje te je poručio da je to sramota i da će taj novac sakupiti SDP ako ga Vlada ne osigura.

"Sramota je da premijer Plenković vodi svoje pajdaše i prijatelje na stranački skup u Finsku, da se za to potroši 170.000 kuna, a za našu djecu koja su se pokazala izvrsna, koja su naš ponos, ne mogu skupiti novac... mislim da je to minimum što bi trebala Vlada osigurati, a ukoliko to Vlada ne osigura, mi ćemo pokrenuti akciju i skupiti novac da naša djeca mogu otići na Olimpijadu", poručio je Maras i još jedanput pozvao ministricu Blaženku Divjak i premijera Andreja Plenkovića da se ne sramote i da pokažu što je prioritet Hrvatske, a to je ulaganje u djecu s kojom možemo biti ponosni.(Hina)