Moderna i nimalo jeftina nova zgrada Uprave makarskog Vodovoda otvorila je rasprave na turističkoj rivijeri. Dok 10 posto grada Makarske još nema kanalizaciju, milijuni se troše na nove urede. Vodovod poručuje da kreću s potraživanjem novca za kanalizaciju iz EU fondova.

Iznad Makarske, na istočnom ulazu u grad nalazi se nova zgrada. Moderno, futuristički izgleda, ali bit će spojena na septičku jamu, baš kao što su i svi drugi objekti u naselju.



Nova zgrada makarskog Vodovoda stajala je gotovo milijun eura no mnogi se pitaju je li taj novac mogao biti uložen u kanalizaciju koju neki dijelovi Makarske još nemaju. Ovdje su većinom poslovne zgrade i trgovački centar, no na drugoj strani grada, naselje Veliko Brdo također nema kanalizaciju, a tamo je u pitanju 200 do 300 kuća. Grade se i apartmanske vile i sve su na septičkim jamama. No, domaći desetljećima žive ovako.

U naselju kod nove zgrade Vodovoda treba izgraditi još kilometar i pol kanalizacije. Bivši gradonačelnik Makarske, Tonči Bilić (SDP), tvrdi da postoji novac, a koče ih i dozvole. "Osigurana su sredstva u vodovodu, 2 milijuna kuna za kanalizaciju i 6 milijuna kuna za vodoopskrbu", rekao nam je Bilić.

U Velikom Brdu trebat će za kanalizaciju puno više od milijun eura potrošenih za novu upravnu zgradu, čak 22 milijuna. "Bit će to do 2020. Zatražit ćemo novac iz EU fondova, aplicirat ćemo do kraja ove godine", tvrdi direktor Vodovoda Makarske. U Makarskoj je na vlasti HDZ. Danas nisu našli vremena za ovu temu.

