Samo za "Provjereno" progovara majka koja je odbila kemoterapiju za svoju desetogodišnju kćer. Ekipa "Provjerenog" u današnjoj emisiji postavlja pitanje: kada je dijete bolesno, tko ima glavnu riječ oko liječenja: roditelj ili država?

"Znači to je strašno. Ja u ponedjeljak kad sam se probudila meni je mobitel gorio. Ja sam preležala ponedjeljak u krevetu koliko mi je loše bilo", govori majka koja je u medijima pročitala da joj je oduzeto skrbništvo nad bolesnim djetetom. Radilo se o lažnoj informaciji. Sve je to u bolničkom krevetu vidjela i desetogodišnja godišnja djevojčica čije je liječenje od raka kostiju ovog ponedjeljka bila glavna nacionalna tema.

"Psiholozi su joj objašnjavali da ne gleda, da su novinari loše napisali, da je to netko izmislio. To je jako ružno da se netko s takvim stvarima igra i dijete koje leži u bolnici od raka. To je stvarno bezobrazno i podmuklo", govori Marijana Prpić, majka djevojčice koja se protivi kemoterapiji, koju su sukladno protokolu, odredili liječnici.

Majka inzistira na odlasku, liječenju u nekoj drugoj europskoj zemlji, ali liječnici naglašavaju kako su protokoli liječenja za svaku vrstu tumora kod djece propisani međunarodnim protokolima liječenja, odnosno da djeca dobivaju potpuno istu terapiju na bilo kojoj klinici u Europi ili Americi.

Majka nadalje tvrdi kako nije dobila kompletnu dokumentaciju o bolesti. "Meni ništa nitko nije objašnjavao, ni što joj dajem, koliko dajem. Ja tražim papire, hoću slati dalje", kaže. Majka tvrdi kako ih nije mogla dobiti, da su bolničko vlasništvo, no s druge strane bolnica odgovara kako dokumentaciju svaki roditelj može uvijek dobiti.

Kako je došlo do potpune histerije u ovom slučaju, zašto se situacija otela kontroli, zašto više nitko nikome ne vjeruje, te otkuda dolaze teorije zavjere da kemoterapija ne liječi nego ubija?

Osim navedene teme današnje "Provjereno" otkriva:

Što stoji iza prosvjeda u Vukovaru? Kome je u interesu da se ljudi tamo opet gledaju poprijeko, upiru prstom jedni u druge? Jesu li žrtve, u ime političkih obračuna, po tko zna koji put izmanipulirane? Samo su neka od pitanja na koja će "Provjereno" tražiti odgovore u ovotjednoj emisiji.

"Provjereno" istražuje i zašto članovi zloglasne obitelji Šajnović/Sužnjević unatoč pet pravomoćnih presuda još uvijek šeću slobodni i siju strah i trepet.

Jedna od tema je i školska kuhinja u koju pola roditelja odbija slati djecu jer je kuhar HIV pozitivan. Vidjet ćemo i ishod priče osobe koja je upravo u emisiji Nove TV otkrila svoju najveću želju – dan kada će primiti poziv poslodavca koji će mu reći: čestitam, primljeni ste! To je dan koji je čekao cijeli život. Tu je emisiju "Provjerenog" gledao i njegov današnji šef. Što je sve uslijedilo, saznajte u ovotjednoj emisiji.