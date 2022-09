Nakon što je salmonela pronađena na farmi Lukač, oni poručuju da sumnjau na ispravnost svega i misle da ima elemenata kriminalnih radnji i udruženja.

Državni inspektorat izvijestio je u utorak da se zbog salmonele na farmi Lukač s tržišta povlače konzumna jaja pet serija LOT brojeva.

Magi Lukač, voditeljica tvrtke za proizvodnju jaja Lukač za DNEVNIK.hr je otkrila da će danas ili sutra zbog cijele situacije podnijeti prijavu Uskoku.

"Sumnjamo na ispravnost svega ovoga i mislim da tu ima elemenata kriminalnih radnji i udruženja stoga ćemo i podnijeti prijavu USKOK-u, neka institucije odrade svoj posao", rekla je Lukač.

Salmonela je pronađena u novom pogonu, kaže Lukač, koji je izoliran iz naselja, provedena je dezinfekcija, a perad je triput cijepljena protiv salmonele pa zbog svega sumnjaju da im podmeće jedan od konkurenata.

Zbog cijele situacije 150 tisuća kokoši sa te farme će morati biti usmrćeno, jer u Hrvatskoj je takav zakon da se životinje u ovakvim slučajevima ne liječe antibioticima.

Kako otkriva Magi njenom ocu i cijeloj obitelj to je to nanijelo milijunsku štetu, to su izuzetno teški emotivni trenuci, jer osim što im je nanesena novčana šteta, još moraju zaklati i životinje.

U toj cijeloj situaciji dobili su i informaciju da klaonica gdje su životinje trebale biti zaklane više ne radi, tako da ne znaju gdje će životinje na kraju biti odvedene i kako riješiti taj problem. Kažu da proživljavaju teške trenutke, ali da ih ohrabruje što im njihovi kupci daju veliku podršku te ih tješe.

Lukač je naglasila da sve ostale farme i jaja su negativne na salmonelu.

"Lukač nije jaje, nije kokoš. To je moj otac, moja mama, moje sestre i ja. To je obitelj", rekla je Magi Lukač.

Kako se salmonela pojavi na farmi

Kontaktirali smo Željka Gottsteina sa Zavoda za bolesti peradi Veterinarskog fakulteta u Zagrebu koji nam je objasnio kako se salmonela pojavi na farmi.

"Više je načina kako se kokoši mogu zaraziti, jedan od načina je putem hrane za životinje. Naime kukuruz i soja mogu biti kontaminirani. Oni se skladište u velikim otvorenim silosima te je dovoljno da ptice ili glodavci svojim izmetom kontaminiraju hranu za kokoši, koja se termički ne obrađuje.

Drugi način je da su kokoši na farmama u kontaktu sa zaraženim glodavcima (miševi, štakori) koji izmetom kontaminiraju hranu ili pak kokoši pokljucaju zaraženu uginulu životinju. Za razliku od ljudi kokoši zaražene salmonelom nemaju nikakve simptome", objašnjava Gottstein.

Naglasio je da se jaja kontaminiraju na nekoliko načina. Jaje može biti kontaminirano prilikom izlijeganja, no isto tako ne mor biti zaraženo, no ono se opet može zaraziti izmetom. Također, jaje može biti zaraženo i iznutra, da je zaražen i žumanjak.

Osim toga ljuske jajeta su porozne i neučinkovito sprječavaju prodor bakterija u unutrašnjost s područja vlažne fekalne kontaminacije.

Cjepivo ne nudi zaštitu 100 posto

Zanimalo nas je kako je moguće da kokoši koje su tri put cijepljene protiv salmonele, njome se zaraze. Kako nam je stručnjak objasnio to je moguće.

"Cjepivo ne daje stopostotnu zaštitu, a većinom se to događa zbog oslabljenog imunološkog sustava", objašnjava Gottstein.

"U slučaju pojave salmonele na farmi je potrebno obustaviti promet i prodaju jaja. Potrebno je ukloniti životinje koje idu u klaonicu na klanje", rekao nam je stručnjak.

Isti proizvođač 2019. imao slučaj salmonele

Nažalost kako objašnjava to je nužno zbog zaustavljanja zaraze, naime salmonela ima veliku otpornost na antibiotike i čest je slučaj da ona ostane u organizmu.

U objektu treba provesti potpunu dezinfekciju prostora i očistiti kontaminirani prostor, dva do tri puta.

"Na hrvatskim farmama jako je malo ovakvih slučajeva, veći problem su jaja koja se uvoze izvana posebno iz Poljske. Zadnji ovakav slučaj na hrvatskim farmama bio je 2019. godine istog proizvođača jaja", rekao nam je Gottstein, dodajući da su vrlo važne biosigurnosne mjere.

Magi Lukač nam je potvrdila da su 2019 godine imali slučaj salmonele.