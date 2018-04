Hrvatski liječnici su čudo s obzirom na to u kakvim uvjetima počesto rade te s koliko sredstava raspolažu. U lavini loših vijesti o odlasku liječnika u inozemstvo, nebrizi države i nezaposlenim liječnicima koji su na burzi jer im država nije osigurala specijalizaciju - Dnenvik Nove TV donosi jednu sjajnu priču.

Lucija Svetina iz KBC-a Zagreb prva je hrvatska kardiokirurginja! Svoj životni poziv odabrala je zato što voli i želi pomagati ljudima. U priči reporterke Dnevnika Nove TV Ane Pejičić Dejanović odgovorila je i na neizostavno pitanje - planira li i ona napustiti zemlju?

Na posao je došla u 2 poslije ponoći i trebala je završiti u 8 ujutro. Ali, posla je bilo previše i Lucijin radni dan se odužio. No, to je za ovu kardiokirurginju sasvim uobičajeno. Dok je za mnoge veliko iznenađenje, za 32-godišnju Luciju je uobičajeno i to što je upravo ona postala prva kardiokirurginja u Hrvatskoj.

Na pitanje kakav je to osjećaj, odgovara: "Pa, to vam je posao kao i svaki drugi. Evo, kao da ja vas pitam kako je biti novinar? Položila sam ispit, dobila sam još jedan papir koji me imenuje kao spec. kardijalne kirurgije, ali to ne mijenja ništa".

U najvećoj hrvatskoj bolnici ponosni su što je baš iz njihove kuće izašla prva kardiokirurginja. "Kardiokirurgija se inače u Hrvatskoj, ali i vani, smatra muškom disciplinom. Iako primjer dr. Svetine pokazuje da to može biti i ženska disciplina", kazao je dr. Ante Ćorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb.

"Mislim da ovo nije razbijanje predrasuda, već samo praćenje svjetskih trendova ili kretanje niz rijeku - nešto što smo davno, davno prije trebali napraviti. Jer ova struka već kod nas postoji više od 50 godina. Mojim dolaskom ništa se nije promijenilo. Ja sam samo još jedna karika u lancu, koja će nastojati da taj lanac nastavi funkcionirati i dalje", veli dr. Lucija Svetina

"Klinika za kardijalnu kirurgiju je kao i KBC - to je kuća kontinuiteta. Bolje da je kontinuitet dobrih, a ne loših vijesti. A o dr. Svetini i činjenici da je ona prva - uvijek je nešto prvo. To je dio kontinuiteta rada cijelog KBC-a", kazao je pak predstojnik Klinike za kardijalnu kirurgiju Bojan Biočina.

Kada nije na odjelu, dr. Svetina je u operacijskoj dvorani. "Ova kirurgija je posebna po tome što je jako ovisna o intenzivnoj medicini. Zapravo, svaki kardijalni kirurg mora posjedovati i znanje kirurgije i znanje intenzivne medicine kako bi mogao biti kompletan liječnik. I to je ono što je mene najviše zaintrigiralo", kaže ona.

Na pitanje kako uspijeva s poslom uskladiti privatni život, odgovara: "Malo teže, malo teže je uskladiti, ali ne mnogo. To je ono što je jako bitno, organizacija vremena i pripremljenost na to da onaj plan koji ste sebi predstavili dan ranije možda neće profunkcionirati".

Bez obzira na sve veći odlazak njezinih kolega u inozemstvo, Lucija Svetina kaže: "Ja uvijek dajem priliku Hrvatskoj ako će Hrvatska dati priliku nama". Na Hrvatskoj je da se pobrine za ovako velike talente kao što je Lucija Svetina i učini sve da ih zadrži u domovini.

