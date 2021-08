Novinarka Dnevnika Nove TV Matea Drmić provjerila je kako funkcionira samoposlužni štand s dinjama i lubenicama. Nalazi se u Grabovcu.

Obitelj iz Grabovca lubenice prodaje "na povjerenje". Krajem srpnja na svojoj Facebook stranici su objavili kako su počeli sa prodajom lubenica i dinja iz vlastitog uzgoja i to na samoposlužnom štandu, prvom takvom u Hrvatskoj.

"Štand je samoposlužan iz razloga jer supruga i ja radimo nismo u mogućnosti biti na štandu. Svaka lubenica je izvagana s naljepnicom njene težine. Novac ubacite u poštanski sandučić ako nemate dovoljno novca ili nemate sitnih novaca slobodno uzmite lubenicu ili dinju pa ćete platiti drugi put.

Cijena lubenice 3kn/kg, dinja mala 10kn,veća 15 kn. Štand se nalazi u Grabovcu Ulica Republike Hrvatske 1a. Napomena: u slučaju da nije nešto u redu s lubenicom slobodno dođite po drugu. Ne radi se o mogućoj prevari nego samo o nedovoljnim iskustvu 🙂.!!! Živjeli!", stroji na njihovoj Facebook stranici.

Po lubenicu od tri kune za kilogram svako malo netko stane. "Kupili smo dinju, lubenicu. Kupujemo ovdje svaki dan", kaže Everin.

Osim domaćih kupaca ima i onih novih kojima je ovakav način trgovine iznenađenje.

Poštenim radom i trudom Josip i obitelj pripremaju lubenice za prodaju. Na ovaj način rada primorani su jer i on i supruga rade. "Ovo je bila jedina solucija, sjetili smo se sandučića, a i ljudi su nam pričali koji su na zapadu da se to tako radi, odlučili smo se na to, nismo imali drugog izbora", kaže Josip Špljarec.



I kaže nisu pogriješili. "Nikad nije falilo novaca, dapače ljudi ostave i više. Volio bih da se svatko vrati i po drugu lubenicu", napominje Josip.

