Kako je moguće da kombi s lubenicama dođe pred jednu od najštićenijih zgrada u Hrvatskoj, ali i mjerama koje će poduzeti da se to ne ponovi, glavni ravnatelj policije Nikola Milina objasnio je u Dnevniku Nove TV nakon performansa koji je na Markovu trgu izveo Živi zid.

Kombijem punim lubenica Ivan Vilibor Sinčić je s ostalim članovima Živog zida stigao na Markov trg gdje su pred ulazom u zgradu Vlade istovarili lubenice u znak protesta zbog uvoza tog voća, umjesto otkupa od domaćih proizvođača.

Incident je potegnuo pitanje sigurnosti na Markovu trgu, o čemu je u Dnevniku Nove TV govorio glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

''Ovo je javni prostor u kojem je moguće kretanje ljudima, turistima, vozilima. Ovaj danas slučaj radi se o vozilu koje je kršilo prometne propise. Ovdje nema fizičkih barijera i uz kršenje propisa je moguće da se dođe do štićenog prostora. Mi imamo sigurnosne planove, tako da nije bilo u ovom slučaju sigurnosne ugroze'', kazao je Milina.

Nekoliko prometnih prekršaja

Otkrio je hoće li živozidaši biti kažnjeni zbog prekršaja koje su počinili kako bi kombijem došli pred vrata Banskih dvora.

''PU zagrebačka je odmah preuzela slučaj. Koliko sam vidio u izvješću, radilo se o nekoliko prometnih prekršaja nepoštivanja prometnog znaka i upozorenja policijskog službenika da se ne može na tom mjestu ostaviti vozilo. Tako da će biti poduzeti prekršajni nalozi'', poručio je.

Kada je riječ o postupanju policijskog službenika, Milina kaže da je on procijenio kako nije riječ o ugrozi.

''Prepoznao je da se radi o osobi koja je bila saborski i sada je zastupnik u Europskom parlamentu i procijenio je da nije došlo do ugroze, pa nije bilo postupanja'', objasnio je. Dodao je da će se događaj još analizirati.

''Ovdje se radi o tome da će biti potrebno, ako se želi potpunu sigurnost, fizički prevenirati dolazak vozila koja za to nemaju dozvolu. To zahtijeva određene fizičke barijere. Policija će detaljno analizirati i predložiti rješenja u suradnji s institucijama. To onda znači da tu neće biti slobode kretanja kao što danas imamo. Sigurnost je definitivno prioritet'', zaključio je glavni ravnatelj policije.

