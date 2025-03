Predizborna preslagivanja u Dalmaciji: Jedni šalju nove ljude, drugi se drže stare garde

Zagreb mijenja za Zadar, na stranački poziv, kaže, reagirao je spremno. Iz fotelje HDZ-ovog državnog tajnika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, nadaju se HDZ-ovci, uskočit će u onu zadarskog župana.

"Da realiziramo brojne projekte koji su pred nama i da zajedno napravimo ugodniji i kvalitetniji život", naglašava Josip Bilaver, kandidat HDZ-a za zadarskog župana.

Josip Bilaver, kandidat HDZ-a za zadarskog župana Foto: DNEVNIK.hr

Oporba mu odgovara: bio bi im potrebniji u Zagrebu.

"U Zadarskoj županiji je nered na pomorskom dobru, meni je potreban netko iz Zadra u Zagrebu. Da implementira rješenja koja ćemo ponudit tu kampanji", kazao je Jure Zubčić, kandidat SDP-a za zadarskog župana.

Jure Zubčić, kandidat SDP-a za zadarskog župana Foto: DNEVNIK.hr

Zasad petero kandidata. A Bilaver je u igru za zadarskog župana uskočio nakon što su iz nje ispali dosadašnji župan Božidar Longin, ali i još neki koje je stranka htjela. U utrci za Zadar zasad četiri kandidata. Kao kandidat za gradonačelnika, vraća se i uskoro bivši ministar Erlić. Dvojac Bilaver - Erlić prvi čovjek SDP-a ovako komentira:

"Val promjena u Hrvatskoj dolazi. Nemaju ideje, onda šalju ljude koji su malo onako nacionalno prepoznatljivi", poručuje predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Za premijera preslagivanje Vlade zbog lokalnih izbora, nikakav problem.

"Oni su odlučili ići s novom postavom, a kad dođe vrijeme, mi ćemo lako stvari riješiti na razini Vlade", kaže Plenković.

Povjerenje vrha stranke i dalje ima splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Ide po treći mandat. A 20 godina na rješavanje čeka projekt splitske zaobilaznice. Tad je potpisan ugovor o gradnji. Cesta se trebala otvoriti još 2009., ali gužve su i dalje tu.

Zbog lokalnih izbora u Zadru preslaguje se Vlada - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Mi ćemo taj čep koji postoji od Omiša do Splita riješiti, to je zahtjevna dokumentacija i tereni i mislim da je to logično da sada evo šef Hrvatskih cesta koji dolazi iz Splita riješi", poručio je premijer.

A govorilo se u subotu u Imotskom, po tko zna koji put, i o cesti Donji Vinjani- Imotski-Zagvozd. Nakon dva mandata s mjesta prvog čovjeka Imotskog odlazi saborski zastupnik Ivan Budalić, HDZ-ov kandidat je Luka Kolovrat. Pa bi teret ceste sad mogao pasti na njega.

Na krajnjem jugu promjena. HDZ-ov Nikola Dobroslavić, više neće u utrku za župana. Novi kandidat Blaž Pezo, s druge strane čekat će ga Marko Giljača iz stranke SRĐ kojega podupire i SDP.

I svugdje ta kombinacija funkcionira osim u Zadarskoj županiji. I dok Zagreb tvrdi: još se razgovara…

"Razgovaramo o tome, da li će doći do dogovora, vidjet ćemo", kaže Sandra Benčić, koordinatorica stranke Možemo!.

Iz Zadra stiže nešto drugačiji odgovor, na isto pitanje.

"Mi smo vodili konstruktivne razgovore, razišli smo se u mirnom tonu i nismo sklopiti dogovor", objasnio je Jure Zubčić, kandidat SDP-a za zadarskog župana.

Dogovori, pregovori, sastanci - tko s kim, i u kojim kombinacijama, trebalo bi se dodatno razbistriti u idućim danima.

