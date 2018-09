Transformator svijesti poduzetnika - jedna je od poduzetničkih preporuka na petoj knjizi o poduzetništvu poznate poduzetnice i autorice.

''Svrha biznisa je rješavanje problema i dodavanje vrijednosti'', izravna je Kristina Ercegović u svom novom poslovnom priručniku Najjači si kad si svoj.

Neposredno, odlučno, praktično i duhovito, s puno emocija i primjera Kristina Ercegović razbija mitove i floskule o poduzetništvu i na temelju svoga bogatog poduzetničkog i savjetodavnog iskustva nudi vodič za sve poduzetnike koji zastaju pitajući se kamo dalje u razvoju tvrtke. Kako ne biti rob svog posla, kako biti sretan i ispunjen u vlastitom biznisu, kako doprinositi a ne dokazivati se, kako surađivati a ne natjecati se, kako svoje talente pretvoriti u proizvode i usluge? Što treba znati o marketingu, a što o novcu? Je li posrijedi umor ili želite prodati tvrtku?

Kristina Ercegović - Najjači si kad si svoj (Foto: Foto: PR)

nudi odgovore na sva pitanja povezujući razvoj tvrtke i osobni razvoj poduzetnika te upozorava kako za željene rezultate nije dovoljno samo raditi ono što volimo, već treba primijeniti određeno znanje, vještine i postupke. Znate li što zapravo prodajete, a što kupac zaista od vas kupuje, kakav je vaš idealan klijent, zašto treba standardizirati poslovne procedure, kako uspostaviti sustav i kakve veze s tim ima kvaliteta usluge - sve su to pitanja na koja autorica odgovara primjerima iz svog iskustva u vođenju tri tvrtke i višegodišnjeg savjetovanja poduzetnika na edukacijama Bildanje biznisa i Kako prodati vlastitu tvrtku.Pronađite zaposlenike koji će vam omogućiti izvanserijske rezultate, vodite posao surađujući s partnerima umjesto borbom s konkurentima, a kad postignete ciljeve kojima ste stremili, poziva vas priručnik - dođite među poduzetnike na Business Cafe u brojnim zemljama i čujte što preporučuju najuspješniji.Poticajan, inspirativan, motivirajući priručnik Najjači si kad si svoj pomaže poduzetniku, a i svakom kreativcu da jasnije sagleda sebe i svoj posao te da u svojoj stvaralačkoj strasti kojom je započeo posaoi kroz svoj doprinos svijetu biznisa osjeti i vlastitu ispunjenost i uporište za nastavak. Najjači si kad si svoj namijenjen je poduzetnicima i menadžerima koji žele doprinositi društvu, ali i mladima, studentima ekonomije i kreativnim srednjoškolcima koji razmišljaju o svojim budućim zanimanjima.



Priručnik Najjači si kad si svoj preporučuju brojni uspješni poduzetnici iz Hrvatske i drugih zemalja.

''Kristina ne želi samo da pokrenete svoj posao koji će vam donijeti novac, nego onaj koji će vas usrećiti i dati osjećaj smislenosti.''

Bruno Šimleša, pisac i sociolog, Zagreb

''Ova je knjiga pun pogodak za one koji još uvijek traže svoj poslovni put, za one koji su na njemu, a već su pomalo umorni, i za one koji će tek zakoračiti u poslovni svijet. Biti praktičan i jednostavan jedno je od važnijih načela poslovanja, uspješnosti i poduzetništva, a Kristina u svojoj knjizi sasvim jasno iznosi pregršt načina kako da dođemo do svojeg cilja i na tom putu zadržimo ono najvažnije – sebe.''

Lea Brezar, poduzetnica i spisateljica

''Nije lako spojiti posao, privatni život i nositi se sa svim preprekama, ali s ovom knjigom na stolu, uspjet ćete sve.''

Zori Jakolin, poduzetnica, Ljubljana

''Ovo je knjiga koja sadrži sve ono što je u suštini najbitnije, a što često zaboravimo prilikom rukovođenja u biznisu i životu.''

Sonja Zafirovska, poduzetnica, Skopje

''Ovo je knjiga i o biznisu i o ljubavi.''

Ivona Dabetić, poduzetnica, Podgorica



Kristina Ercegović poduzetnica je sa 16-godišnjim stažem koju nazivaju dobrim duhom poduzetništva i spajalicom. Izgradila je tri tvrtke, a prodala dvije te osvojila brojne domaće i inozemne nagrade i priznanja. Danas pomaže malim poduzetnicima da izgrade, transformiraju ili pak prodaju svoj biznis, piše blogove, i knjige i organizira evente Bussines Cafe kao i međunarodnu konferenciju Ljubav, kilogrami, novac. Najjači si kad si svoj njezina je peta knjiga. Živi u Zagrebu i najviše uživa u dobrom društvu, sa svojim 10-godišnjim sinom Lukom.



