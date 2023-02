Ovo će Valentinovo izgledati drugačije nakon godine rekordne inflacije, koja je podigla cijene svega, od cvijeća do čokolade i obroka u restoranima.

Zastoji u opskrbnom lancu iz doba COVID-a i ruska invazija na Ukrajinu doveli su do toga da su, na primjer, Britanci platili rekordnih 16,7 posto više za hranu u četiri tjedna do 22. siječnja u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, prema istraživačkoj tvrtki Kantar.

Rast cijena zabilježen je posvuda u Europi. To znači da će romantične večere za Valentinovo biti skuplje, a restorani modificiraju svoju ponudu kako bi privukli goste.

Prošle je godine britanski lanac restorana PizzaExpress ponudio jelovnik od tri slijeda upotpunjen "prošekom i mimozom od malina, kuglicama od tijesta u obliku srca i glavnim jelom s kremastim kozjim sirom i slatkim karameliziranim lukom". Cijena je bila 23,95 funti (27 eura) po osobi.

Ove godine PizzaExpress reklamira nešto manje impresivan "ljubavni paket" predjela i "klasične" pizze za 15 funti.

Prema posljednjim podacima britanskog Ureda za nacionalnu statistiku, jelo u restoranima u prosincu koštalo je 9,4 posto više nego lani. Ostali troškovi povezani s večernjim izlascima - od cvijeća i kinoulaznica do taksija i čuvanja djece - također su porasli. Tvrtke kao što su Mondelez, Nestle i Lindt povećale su cijene i ljudi plaćaju 10,7 posto više za čokolade.

Supermarketi nastoje zaraditi, održavajući stabilne cijene svojih ponuda jela za Valentinovo u nadi da će namamiti klijentelu restorana.

"To je prilika za supermarkete da prodaju svoje vrhunske asortimane ljudima koji ih inače ne bi kupili", rekao je Chris Beckett, voditelj istraživanja kapitala u investicijskoj tvrtki Quilter Cheviot. "To bi moglo dovesti do ponovljenih kupnji u budućnosti."

Čak će i oni s dubljim džepom ove godine morati izdvojiti više. Londonski restoran Ritz s Michelinovom zvjezdicom, čija se reklama može pohvaliti interijerima koji "oduzimaju dah" sa spektakularnim ukrasnim vijencima i romantičnim svjetlom svijeća, ove je godine za svoj jelovnik od četiri slijeda za Valentinovo stavio cijenu od 395 funti po osobi, u usporedbi s 325 funti prošle godine.

Znate li gdje se sklapa najviše brakova i koji je mjesec apsolutni hit za vjenčanja?

Obje godine uključena je čaša šampanjca Barons de Rothschild "Ritz Reserve" Rosé NV i jelovnik koji je osmislio glavni kuhar Ritza John Williams, član Reda Britanskog Carstva.

Od ružičastih naočala do buketa i večera: Na Valentinovo se u Hrvatskoj potroši – pola milijarde kuna

I drugdje u Europi zavladao je sličan trend. Tako, na primjer, luksuzni hotel Le Bristol u Parizu ove godine naplaćuje 2190 eura za svoju "zavodljivu ponudu" koja uključuje sobu za jednu noć, kasnu odjavu, "gastronomsku večeru za dvoje", čokoladu i bocu šampanjca. Prošle godine slično iskustvo koštalo je 1090 eura.