Ljeto još nije gotovo - čeka nas još sunčanih i toplih dana. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Čini se da se ljeto nastavlja. Štoviše tijekom vikenda će biti još malo toplije - 33, 34 Celzijeva stupnja u velikom dijelu zemlje, a ponegdje i koji stupanj više. Imat ćemo i obilje sunca uz to. Kalendarski je ostalo još mjesec dana najtoplijeg godišnjeg doba. Jesen nam ove godine počinje 22. rujna.

U subotu ćemo biti pod utjecajem velike, prostrane europske anticiklone, slično kao i u petak. Ona nam i dalje osigurava stabilne i neporemećene vremenske prilike, držeći fronte dalje od našeg dijela kontinenta.

Tako će u subotu ujutro u velikom dijelu Hrvatske biti vedro. Samo rijetko uz malo oblaka, i to uglavnom u Slavoniji. U kopnenim predjelima ponovno je moguća magla – najvjerojatnija je uz Savu i Unu, ali i tamo će biti samo kratkotrajna i mjestimična. U kolovozu se magla još uvijek rijetko javlja, a i kad se stvori, ne traje dugo.

Vjetar će prijepodne biti vrlo slab, na moru će biti malo burina što spada u onu normalnu obalnu cirkulaciju, a u Slavoniji će puhati jugoistočnjak. Pri tome će rano jutro na kopnu biti ugodno, od 15 do 18 stupnjeva, a na obali već vrlo toplo, od 23 do 26, i posvuda će brzo rasti pa će već prijepodne postati vruće.

A poslijepodne će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj biti i vrlo vruće. Uglavnom od 33 do 35. Uz to, pratit će nas sunce. S istoka će stizati tanki, visoki oblaci, no oni neće narušavati taj dojam sunčana vremena. Povremeno će puhati slab vjetar.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu u drugom će dijelu dana biti sunčano i vrlo vruće, ali ovdje uz umjerenu naoblaku. Puhat će slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar, a temperatura će rasti do 35, 36 Celzijevih stupnjeva.

Pretežno vedro bit će u Istri i Primorju, a u Gorskom kotaru i Lici sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Na moru će puhati slab maestral uz temperaturu oko 33, dok će u gorju biti između 29 i 32. U svakom slučaju, opet će posvuda biti vruće.

U Dalmaciji pretežno vedro, samo uz malo visokih oblaka koji će stizati s istoka. Ubrzo nakon podneva će zapuhati maestral koji će onda malo ublažavati vrućinu. Maksimalna temperatura inače će biti od 32 do 34 na obali te oko 36 u unutrašnjosti.

Temperatura mora još se malo snizila, pa je sada između 25 i 27, što je malo hladnije nego posljednjih dana. Ipak, kako je zrak sve topliji, sljedeći će tjedan i temperatura mora ponovno polako rasti. Sunčevo zračenje jest nešto slabije s obzirom na to da smo u drugoj polovini ljeta, ali i u subotu će UV indeks biti visok što u prijevodu znači da se sredinom dana treba čuvati sunca.

U nedjelju će na kopnu biti sunčano i vrlo vruće. I tad već postoji mala mogućnost za kraće, lokalne pljuskove, ponajprije u gorskim predjelima. Zatim početkom novog tjedna, malo manje vruće, oko 31, međutim, raste vjerojatnost za lokalne pljuskove – osobito u utorak. Zapuhat će slab do umjeren sjeverac, koji će donijeti nešto svježiji zrak od ponedjeljka.

I na obali sljedeća tri dana sunčano i vruće. U nedjelju uz još maestrala, a zatim u novome tjednu novo jačanje bure. Puhat će umjereno do jako i donijeti blago osvježenje. Temperatura će danju biti oko 34, a noću i rano ujutro oko 25.

I sljedeći tjedan nam se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Uglavnom će biti i suho, no povremeno su ipak mogući kraći pljuskovi na kopnu, osobito u utorak. Ipak, to će sve biti samo lokalno - za sada nema na vidiku rasprostranjene kiše i jačeg zahladnjenja.

