Stupanjem na snagu novog Zakona o PDV-u kojim će se izjednačiti porezna stopa za sve lijekove maloprodajne cijene bezreceptnih lijekova početkom 2019. smanjit će se u prosjeku za 17-18 posto, doznaje se u Hrvatskoj ljekarničkoj komori (HLJK).

Početkom 2019. PDV na bezreceptne lijekove smanjit će se, prema odluci Vlade, sa sadašnjih 25 na pet posto, zbog čega će i njihove maloprodajne cijene biti osjetno niže.

Lijekovi za ublažavanje simptoma prehlade i kapi za nos i do 10 kuna jeftiniji

Bezreceptni lijekovi značajno će pojeftiniti već s početkom iduće godine pa će, primjerice, lijekovi za gripu i prehladu, kapi za nos, analgetici i 500-tinjak drugih lijekova koji se izdaju bez recepta imati u prosjeku do 18 posto nižu malopodrodajnu cijenu, navodi predsjednica HLJK-a Ana Soldo.

Cijene analgetika i antipiretika trenutačno se kreću od 25 do 40 kuna, a nakon primjene niže stope PDV-a ova će kategorija najprodavanijih bezreceptnih lijekova biti od 20-ak do 30-ak kuna. Lijekovi za ublažavanje simptoma prehlade i kapi za nos u prosjeku će biti i do 10 kuna jeftiniji.

Najčešće prodavani bezreceptni lijekovi u Hrvatskoj su analgetici (lijekovi za smanjenje boli), antipiretici (lijekovi za snižavanje tjelesne temperature), lijekovi za ublažavanje simptoma prehlade i lokalni dekongestivi (kapi i sprejevi za odčepljivanje nosa).

Ljekarnička komora: Oprezno s lijekovima, unatoč lakoj dostupnosti

Hrvati na lijekove bez recepta godišnje troše dvostruko više nego prije pet godina, no o njihovu djelovanju i rizicima sve manje pitaju stručnjake, zbog čega iz ljekarničke komore apeliraju da svakom lijeku, bez obzira na njegovu laku dostupnost, moramo pristupiti s dužnim oprezom.

Trenutno se za lijekove na recept plaća PDV od pet, za bezreceptne 25 posto, što Hrvatsku svrstava među rijetke zemlje s različitim oporezivanjem lijekova koje plaćaju osiguravajuća društva ili država, i onih koje plaćaju pacijenti.

U HLJK-u kažu da su u posljednje tri godine, inicijativom Udruženja proizvođača bezreceptnih lijekova, predlagali izjednačavanje oporezivanju lijekova te pozdravljaju takvu Vladinu odluku.

"Smatramo da je svaka olakšica koju će osjetiti pacijenti dobrodošla, a dobro je što će smanjenje cijena dočekati u vrijeme sezonskih bolesti poput gripe i prehlada, kada se povećava potreba za bezreceptnim lijekovima. Pacijenti su dosad po lijekove za snižavanje temperature i smanjenje boli znali odlazili u susjedne zemlje, upravo zbog razlike u cijeni, gdje je bio na gubitku i nacionalni proračun", kaže.

Ističe da će se na taj način povećati dostupnost samoliječenja, koja međutim nikako ne znači uzimanje bezreceptnih lijekova bez savjetovanja s liječnicima i ljekarnicima, a nove će mjere imati pozitivan utjecaj na razvoj farmaceutske industrije i ljekarništva u ruralnim područjima. (Hina)