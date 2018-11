Ljekarni koja je pacijentici odbila prodati kontracepciju prijeti zatvaranje. Kazne koju određuje Povjerenstvo kojem je upućena žalba, variraju od upozorenja do oduzimanja licence. Odluka Povjerenstva bit će poznata uskoro.

Djevojka kojoj je zbog svjetonazora ljekarnice odbijen recept danas će u Hrvatskoj ljekarničkoj komori ispričati kako je izgledao događaj.

Ljekarnu Čelina, ali i ljekarnicu koja je odbila izdati pacijentici kontracepciju Komora bi mogla kazniti, odnosno Povjerenstvo za etiku i deontologiju kojem je prijavljena.

Podsjećamo, jedna je djevojka podnijela žalbu Povjerenstvo za etiku i deontologiju jer joj je zbog priziva savjesti odbijeno izdavanje lijeka za koji je imala recept, odnosno kontracepcijskim pilulama.

Predsjednica Komore Ana Soldo navodi kako ljekarnici imaju pravo na priziv savjesti, no ljekarne neovisno o tome moraju organizirati posao tako da pacijent dobije svoju uslugu.

''Ovo je drugi ovakav slučaj. Naime, prije tri i pol godine imali smo slučaj u Dalmaciji gdje je ljekarnica zbog priziva savjesti odbila izdati tzv. tabletu za jutro poslije. Povjerenstvo je nakon razmatranja slučaja izdalo opomenu'', kaže Soldo i navodi kako je zapravo riječ o izoliranim slučajevima.

Soldo dodaje da je žalba pacijentice, u konkretnom slučaju, zaprimljena zajedno s očitovanjem odgovorne osobe ljekarne te da je trenutno u procesu rješavanja.

''Tako može prodavačica u trgovini odbiti prodati kondome zbog priziva savjesti''

U Kodeksu Hrvatske ljekarničke komore stoji kako ljekarnici imaju pravo odbiti provođenje ljekarničke skrbi u slučaju kad se to kosi s njihovim osobnim uvjerenjima, moralom ili religijom te kad vjeruju da će njihova savjest biti povrijeđena tim postupkom. No, isto tako, poslodavac mora osigurati da priziv savjesti ne utječe na pacijenta. U Kodeksu se navodi i to da prigovor treba uputiti pretpostavljenima, a nikako pacijentu ili propisivaču.

''Ako imate slučaj gdje nije izdan lijek, a pacijentica zna da je razlog priziv savjesti ljekarnice, možemo reći da je Kodeks prekršen dva puta. Znači, ljekarna nije osigurala drugog ljekarnika koji će odraditi ono što drugi neće zbog priziva savjesti, a ljekarnica s prizivom savjesti jer razlog nije smjela reći pacijentici'', kaže Josip Mađarić, odvjetnik koji se bavi medicinskim slučajevima.

Smatram da je ovo ipak malo previše jer tako može prodavačica u trgovini odbiti prodati kondome zbog priziva savjesti ili vegan prodati meso jer se to kosi s njegovim uvjerenjima - kaže Mađarić.