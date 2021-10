Uz novi Lino kalendar otkrijmo zbog čega je važno svakodnevno brinuti o okolišu i što sve u tom cilju možemo činiti sami.

Kada ste posljednji puta biciklirali s prijateljima? Ako niste dugo, ispričat ću vam kratku priču o svojoj nedavnoj avanturi s Ladom i Dadom. Sve je krenulo jednoga jutra kada sam čitao o prekomjernoj zagađenosti zraka. Odlučio sam odmah više vremena provesti biciklirajući, znajući kako takav način prijevoza ne zagađuje zrak, a istovremeno je odličan način vježbe. U mome naumu pridružili su mi se ubrzo prijatelji Lada i Dado pa smo odlučili jedan vikend provesti u prirodi, želeći je bolje upoznati, ali i proširiti svijest o njenoj važnosti.



Prvo odredište bila nam je obližnja šuma. Nakon što smo ubrali malo kestena, uživali smo u šetnji ugodnim zrakom i predivnim prizorima ispunjenim žutim i crvenim bojama otpalog lišća. Krošnjama visokog drveća odzvanjali su cvrkuti ptičica, a vidjeli smo čak i dvije vjeverice kako se penju i odlaze u svoje male domove, u sigurna utočišta izdubljena u deblima stabala. Svega nekoliko minuta bilo je dovoljno da se zapitamo - kako bi život uopće izgledao bez dragocjenih šuma?



Put nas je dalje odveo do potoka na kraju šume, do kojeg smo stigli nošeni vjetrom. Od jednog izvora života do drugog. Zaista je nevjerojatno kako je naš planet većinski sazdan od vode, a tek je nekolicina pitka. Vidjeli smo kako jedna plastična boca plovi površinom i odmah je izvadili i stavili u ruksak. Odložit ćemo je kasnije kada dođemo u park. Znamo da su tamo kontejneri za otpad. Potražit ćemo žuti koji je isključivo za plastiku.



Uživali smo neko vrijeme uz potok, osluškujući umirujuće zvukove pljuštanja vode i zbrajajući malene ribice koje svakih nekoliko trenutaka iskoče na površinu. Aktivni dan završili smo odmorom u parku. Pronašli smo žuti kontejner i bacili plastičnu bocu, a odmah provjerili imamo li išta drugo za reciklažu. Lada je kod sebe imala i stare novine, koje je odložila u plavi kontejner za papir.



U konačnici, bili smo sretni što smo cijeli dan proveli na svježem zraku, no, istovremeno, i pomalo zabrinuti znajući kako će se pojedina plastična boca vjerojatno ponovno naći u potoku, a vjeverica možda izgubiti svoj dom zbog manjka brige o šumama. No, odlučio sam kako ću se potruditi i druge potaknuti na akciju! Stoga, svoj novi kalendar posvetio sam brizi o okolišu i prirodi, u nadi da ćemo svi dodatno osvijestiti dragocjenost, ali i krhkost našeg planeta. Kroz svaku stranicu kalendara moći ćeš naučiti nešto novo o posebnostima brige za okoliš, koja nije samo korisna, već i zabavna!