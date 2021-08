Maloprodajni lanac potrošačke elektronike u novoj poslovnici donosi inovativno rješenje za brzu i laganu kupnju!

Na više od 800 četvornih metara, Links je danas u centru Ambienta u Aveniji Dubrovnik 14 otvorio svoju 14. poslovnicu u Hrvatskoj.



Ovo je ujedno već druga poslovnica ovog maloprodajnog lanca potrošačke elektronike koja je otvorena ove godine. Uz informatičke proizvode u novoj Links poslovnici kupcima se nude pametna rješenja iz područja malih kućanskih aparata, smart TV-a te asortimana za osobnu njegu.



„Svjesni smo činjenice kako je vrijeme resurs koji nam je u današnje vrijeme iznimno dragocjen i upravo smo iz tog razloga odlučili proširiti našu uslugu koja će nam olakšati svakodnevicu, uštedjeti vrijeme, učiniti kupovinu bržom i jednostavnijom. S jedinstvenom Drive In uslugom kao dodatnom vrijednosti želimo svojim kupcima pružiti jedinstven doživljaj kupnje. Uz samo 3 koraka od sada naši kupci mogu preuzeti svoje proizvode već za 1 sat od napravljene narudžbe.“ – govori Vlatko Škarica, direktor Linksa, dodajući kako su u ovoj 7,5 milijuna kuna vrijednoj investiciji zaposlili 9 novih djelatnika, a od početka 2021. godine zaposleno je 59 novih djelatnika. Sve ove promjene zahtijevale su nova zapošljavanja i edukaciju zaposlenika, a to ulaganje se višestruko isplatilo jer to potvrđuje i dobivanje certifikata Poslodavac Partner.



Links ove godine slavi 20 godina uspješnog poslovanja, a to potvrđuje i povijesni financijski rezultat koji su ostvarili prošle godine. Prihod je iznosio gotovo 325 milijuna kuna. Tvrtka se nastavlja i dalje razvijati te osim pozicioniranja na tržištu kao nacionalni lider u ponudi IT rješenja konstantno širi svoj asortiman na pametne uređaje te inovativna rješenja koja će kupcima pružiti dodatno korisničko iskustvo.

PR Foto: PR

Doživite iskustvo interaktivnog kretanja kroz galeriju zabavne tehnologije, gdje posjetitelji imaju priliku diviti se vrhunskoj slici na televizorima najnovije tehnologije, isprobati funkcije najnovijih prijenosnih računala, tableta ili pametnih telefona i zabavite se uz najaktualnije grafičke tablete. U ponudi su pametni mali kućanski aparati koji će svojim modernim dizajnom i vrhunskim performansama uljepšati svaki dom te uštedjeti vrijeme.Ekskluzivna ponuda povodom otvorenja nove Links poslovnice NOVI ZAGREB vrijedi do 21. kolovoza 2021. godine. Najnovije trendove, aktualne ponude i dodatnu inspiraciju pronađite na links.hr i na društvenim mrežama Facebook