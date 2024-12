Neke gotovo ništa ne može spriječiti da izađu na izbore. Mjesto Donji Lapac u Lici okovano je snijegom, a unatoć tome građani su stigli na biračko mjesto. Putevi se tamo neumorno čiste danima jer je snijeg padao tri dana i ima ga više od pola metra.

"Drago nam je što su otvorena biračka mjesta i da smo mogli doći do njih jer je pročišćeno, očišćeno dobro", rekao je Rade Raić iz Donjeg Lapca.



"To je naša građanska dužnost zato smo i došli. Ja mislim da ima još puteva koji su zatvoreni, ni ne može stari narod doći. Niti oni mogu do njih", komentirala je Vesna Savatović iz mjesta Oraovac.



Pročitajte i ovo 29. prosinca Izlazne ankete - predsjednički izbori 2024

Pročitajte i ovo Izborni dan UŽIVO Uskoro se zatvaraju birališta: Očekuju se prve izlazne ankete

Pročitajte i ovo Izborni specijal Nove TV UŽIVO Jokić o izlaznosti: "Bit će to pravo novogodišnje čudo"