Nositelji oružja više ne moraju svakih pet godina na liječnički pregled. Od sad dozvolu imaju trajno, osim ako njihov liječnik obiteljske medicine ne bude smatrao drugačije. Tako je propisano novim Zakonom o oružju od 1. studenog. I dok naoružani smatraju da su se riješili diskriminacije, obiteljski liječnici ne žele biti odgovorni za njihovo nošenje oružja.

Na provjere psihičke i fizičke sposobnosti više ne mora 100.000 vlasnika oružja, osim prvog liječničkog pregleda.

''Prilikom tog prvog pregleda on potpisuje jednu suglasnost da njegov liječnik obiteljske medicine ili bilo koji drugi liječnik koji ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja, je dužan tu promjenu zdravstvenog stanja prijaviti nadležnoj instituciji'', rekla je Vesna Potočki Rukavina, specijalistica opće medicine.

Naoružani tako ne moraju više plaćati 50 milijuna kuna svakih pet godina.

''Do ovog zakona smo svakih pet godina morali ići na liječničke pregleda. Nema tu lobiranja, to je standard Europe. Ne možemo mi iz EU uzimati ono što nekome paše, a ono što mu ne paše to ćemo odbaciti'', kaže Đuro Dečak, predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza.

I liječnici se pozivaju na direktivu Europskog parlamenta kojom oni nisu odgovorni za nečiju zlouporabu oružja.

''Zapravo bi bili dužni svakog pacijenta pozvati da ocjenimo je li on sposoban za nošenje oružja i za onoga kojeg nismo vidjeli deset godina'', kaže Potočki Rukavina.

Ako to ne naprave podliježu kaznama od 1000 do 5000 kuna. ''Po pacijentu, a ne daj bože da se nešto dogodi, na nekom lovištu, a nismo nešto prijavili, mi i kazneno odgovaramo u tom slučaju'', dodaje doktorica.

Liječnici kažu, oni će sada prijavljivati MUP-u gotovo svako stanje onih s oružjem. E, ta se liječnička odmazda sada ne sviđa pacijentima s oružjem.

''Jer znači da ako netko ima povišen tlak ne može se više baviti streljaštvom ili lovstvom, pa to je smiješno, pa to je smiješno'', kaže Dečak.

Nije zabavno, jer očito svima raste tlak zbog novog zakona o oružju, a ministarstva policije i zdravstva nisu nam htjela reći kako će ga sniziti.

