Nije riječ o političarima nego o liječnicima koji ovoga tjedna biraju novo vodstvo svoje komore.

Zbog čega se oko izbora diglo toliko prašine, neki od kandidata ne dvoje. ''Borba zbog 21 milijun kuna kojima Komora raspolaže godišnje i koje sadašnja garnitura jednostavno želi zadržati i upravljati s tim novcem na način kako su upravljali do sada, znači bez ikakve kontrole'', smatra Hrvoje Tomasović, kandidat za predsjednika HLK.

''Nažalost, niti jedna profesija u Hrvatskoj nije napravila sebi što je napravila liječnička profesija. Radi toga sam izuzetno, izuzetno ogorčen'', kaže Miran Cvitković, kandidat za predsjednika HLK.

Za predsjednika komore prijavilo se čak šest kandidata. ''Mislim da je to jako dobro, da će kolege imati uistinu veliki izbor i mogućnosti poklanjanja svog povjerenja upravo onom kandidatu kojem vjeruju'', kaže Trpimir Goluža, kandidat za predsjednika HLK.

Liječnici cijeloga tjedna imaju pravo glasovati. ''Provodimo prve elektroničke izbore, ne samo u komorama nego u cijeloj Hrvatskoj'', rekao je Krešimir Luetić, kandidat za predsjednika HLK.

No baš zbog toga trenutačno prvog čovjeka komore kolege prozivaju. Taj proces, smatraju, nije odrađen kako treba jer ne omogućava glasovanje svima.

''Napravljeno je to da više od četvrtine, preko 5000 liječnika, je ostalo ne svojom krivnjom, nego komora im nije dodijelila alat za glasovanje'', rekao je Miran Cvitković.

''Izbori su potpuno nelegalni od samog početka zato jer nisu provedeni po niti jednom demokratskom standardu'', ističe Tomasović.

Pritužbe su stigle i do ministra zdravstva Milana Kujundžića koji je poslao i inspekciju: ''Je li to ili nije nelegalno neka ustanove tijela koja su za to nadležna.''

Luetić tvrdi, glasovati su mogli svi - samo se trebalo na vrijeme registrirati. Hajku na sebe vidi kao očajnički pokušaj ostalih kandidata da umanje njegove zasluge.

''Mislim da su tek u zadnjem mandatu liječnici vidjeli zapravo samu svrhu postojanja komore i nešto od benefita koje je napravila za same članove. Konkretno možemo reći pravna zaštita, možemo reći dopunsko zdravstveno osiguranje, možemo reći samo informatiziranost komore'', rekao je Luetić.

Dr. Goluža kojeg je dr. Luetić na izvanrednoj skupštini smijenio ne misli tako: ''Nakon mog protustatutarnog i protuzakonitog razrješenja, HLK je zadnjih deset mjeseci u potpunoj stagnaciji. Nije osmišljen niti realiziran niti jedan novi projekt, a Komora je u javnosti postala prepoznatljiva samo po aferama.''

S ljepše strane gledano - svi kandidati, bez iznimke, kolegama obećaju da će se boriti za njihove bolje plaće i status kakvog zaslužuju. S one manje lijepe - da se pozabavi i izborima i Komorom neki zazivaju i Državno odvjetništvo.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr