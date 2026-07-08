Muškarac ostao bez desetaka tisuća eura: Oteli ga, prijetili pištoljem i tukli

Dvojica nepoznatih muškaraca u ponedjeljak, 6. srpnja, na području zagrebačkog Črnomerca lažno su se predstavila kao službene osobe te pod prijetnjom oružjem otela i opljačkala 32-godišnjaka.

Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, incident se dogodio oko 22:25 sati na ulici na području Črnomerca. Osumnjičeni su prišli 32-godišnjaku, predstavili se kao službene osobe i pozvali ga da pođe s njima.

Nakon toga su ga automobilom odvezli nekoliko ulica dalje, do makadamskog puta, gdje su ga više puta udarili po glavi i tijelu. U jednom trenutku zaprijetili su mu vatrenim oružjem te ga prisilili da sa svog bankovnog računa izvrši uplatu na njima poznat, a oštećenom nepoznat bankovni račun.

Napadnuti 32-godišnjak u događaju je lakše ozlijeđen, dok materijalna šteta prema prvim procjenama iznosi više desetaka tisuća eura.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i identificirala počinitelje.