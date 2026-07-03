Nakon Milanovićeve zabrane Vlada i službeno prelomila tko će u Pariz: "Elitna sastavnica dala je izniman doprinos..."

Ministarstvo unutarnjih poslova Vlada je zadužila u petak s telefonske sjednice da osigura sudjelovanje pripadnika specijalne policije MUP u tradicionalnom vojnom mimohodu 14. srpnja u Parizu u povodu nacionalnog praznika Francuske Republike.

Mimohod će se održati na Elizejskim poljanama pod geslom "Strateško buđenje Europe”, a predsjednik Francuske Emanuel Macron uputio je predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću poziv da, zajedno s ostalim šefovima država ili vlada država članica Europske unije i Koalicije voljnih, sudjeluje na tom događaju.

Hrvatska je pozvana da u mimohodu sudjeluje i s pripadnicima Oružanih snaga RH, stoji u obrazloženju Vlade, čime se odaje priznanje savezničkoj suradnji u okviru NATO-a i strateškom partnerstvu dviju država, no predsjednik Republike Zoran Milanović dopisom od 30. lipnja obavijestio predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da je Oružanim snagama RH zabranio sudjelovanje.

"Budući da sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske nije moguće, ovim se Zaključkom predviđa sudjelovanje pripadnika specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova", stoji u Vladinom obrazloženju zaključka.

Iznosi se i kronologija događanja prije donošenja današnjeg zaključka u kojoj Banski dovri navode kako je "nakon konzultacija u Vladi" ocijenjeno da je u interesu Hrvatske sudjelovanje predstavnika Oružanih snaga RH u mimohodu, zajedno s predstavnicima oružanih snaga ostalih država članica EU.

Time se, naglašava Vlada, potvrđuje strateško partnerstvo Hrvatske i Francuske, iskazuje zajednička predanost jačanju europske sigurnosti i obrane te dodatno učvršćuju prijateljski i saveznički odnosi između dviju država.

Banski dvori ističu i da je Francuska 30. svibnja sudjelovala s dva zrakoplova Rafale u letačkom programu u povodu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske u Zagrebu, potvrđujući uzajamnost i bliskost savezničkih i obrambenih odnosa dviju država.

Slijedom navedene ocjene, naglašava Vlada u obrazloženju, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je 30. lipnja, "na temelju članka 69. stavka 5. Zakona o obrani, Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u navedenom mimohodu te ju je radi provedbe uputio načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga RH, general-pukovniku Tihomiru Kundidu".

Nakon toga je uslijedio dopis predsjednika države predsjedniku Vlade da je Oružanim snagama RH zabranio sudjelovanje u mimohodu te današnji Vladin zaključak o sudjelovanju specijalne postrojbe MUP-a.

"Riječ je o elitnoj sastavnici hrvatskog sigurnosnog sustava koja je tijekom Domovinskog rata dala izniman doprinos obrani Republike Hrvatske te i danas predstavlja jedan od simbola hrvatskih sigurnosnih i obrambenih sposobnosti", naglašavaju iz Vlade.

Premijer Andrej Plenković danas je u izjavi novinarima u Đakovu najavio da će u Parizu u mimohodu sudjelovati pripadnici policije.