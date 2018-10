Kutinska Petrokemija grca u dugovima, posluje s gubicima i nema joj spasa bez strateškog partnera. Već drugi put odgođena je glavna skupština tvrtke gdje je na dnevnom redu bilo i pitanje dokapitalizacije bez koje i Petrokemija juri prema stečaju.

Glavna skupština Petrokemije, na kojoj su trebali i službeno pozvati investitore da ulože novac i postanu vlasnici dijela tvrtke, ponovno je odgođena.

"Koliko mi znamo još se uvijek čekaju određena rješenja i mišljenja odgovarajućih regulatornih tijela za tržišno natjecanje i iz regije, ali i iz Europske komisije", kaže Đuro Popijač, predsjednik Uprave Petrokemije.

Jedni od najavljenih strateških partnera, Ina i PPD, kažu da nisu odustali. Ističu da se nadaju da će se uskoro ostvariti svi potrebni preduvjeti za njihovo ulaganje u Petrokemiju. Očekuje se da će uložiti 150 milijuna kuna.



Petrokemija za ovu godinu očekuje gubitak od barem 291 milijun kuna. Dužni su 274 milijuna kuna više nego što vrijedi sva imovina tvrtke. Za uspješno poslovanje treba im barem 100 milijuna kuna na godinu za investicije.

Stanje u Petrokemiji (Foto: Dnevnik.hr)

"Petrokemija regularno radi, proizvodi, isplaćuju se plaće, isporučuje se svaki dan 4000 tona gnojiva našim kupcima. Dakle, iako je stanje izuzetno teško, još uvijek osiguravamo stabilnost sustava i vjerujem da će tako biti do samog kraja ovog procesa", kaže Popijač.Kada je bio ministar gospodarstva,je bezuspješno pokušavao prodati Petrokemiju. Danas kao koalicijski partner smatra da spašavanje tvrtke zapinje zbog Europske komisije."Da li se otpis dugova, a on je na razini 450 milijuna kuna koji je država napravila prema Petrokemiji, tretira kao subvencija, nezakonita ili ne? Ako se tretira kao subvencija tada je treba vraćati", kaže Čačić.Iz redova investitora kažu da čekaju samo da Vlada riješi tu stvar s Europskom unijom i spremni su postati vlasnici. Iz Petrokemije očekuju da će kroz nekoliko dana stići odgovor europske birokracije i da će sve završiti do kraja mjeseca.