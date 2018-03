Zakon o sprječavanju sukoba interesa je prekršila, a sada je na čelu skupine koja isti taj zakon treba mijenjati. Riječ je o HDZ-ovoj Josipi Rimac. I to nije sve. U promjenama zakona, na ponudu ministra Kuščevića, trebala joj je pomagati Dalija Orešković, bivša šefica povjerenstva koja ju je kaznila. No kako doznaje Nova TV, ona je odbila ponudu ministra.

Bivša gradonačelnica Knina Josipa Rimac, danas državna tajnica u ministarstvu uprave, 2016. kažnjena je s 4000 tisuće kuna jer nije predala imovinsku karticu na vrijeme. Danas je na čelu skupine koja mijenja zakon o sukobu interesa.

Tu je i gospođa Dalija Orešković. Vjerujem da će upravo suradnja gospođe Rimac i gospođe Orešković rezultirati time da ćemo imati jedan dobar prijedlog zakona“, kaže ministar uprave Lovro Kuščević.

Optužbe protiv Josipe Rimac da je nezakonito dobila stan USKOK je odbacio. No, zato protiv Rimac Povjerenstvo za sukob interesa vodi još jedan postupak, oko upisivanja imovine.

U imenovanje Josipe Rimac na čelo radne skupine ne žele ulaziti. "U imenovanje mi ne ulazimo, niti će njezino imenovanje utjecati na njezin postupak koji je u tijeku i provest ćemo ga prema zakonskoj proceduri na temelju činjenica i materijala u spisu", kaže Nataša Novaković, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Ministru ništa sporno. A osim Rimac, Kuščević Daliju Orešković vidi i dalje u timu. Iako ju je formalno smijenio, nakon što je prestala biti predsjednica Povjerenstva.

"Mislim da je to baš dobra kombinacija, da gospođa Rimac i gospođa Orešković zajedno rade na izmjeni tog zakona“, rekao je Kuščević. Na pitanje nije li to malo smiješno, Kuščević odgovara: "Ne, to je baš dobro."

No, Dalija Orešković u toj se kombinaciji ne vidi.

"U razdoblju u kojem sam obnašala dužnost predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, bila sam članica svih Radnih skupina koje su bile osnivane od strane Ministarstva uprave kao nadležnog tijela za pripremanje izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Moje članstvo u tim Radnim skupinama proizlazilo je iz obnašanja dužnosti predsjednice Povjerenstva te je prestankom obnašanja te dužnosti, prestala postojati i osnova na temelju koje sam bila član. Tijekom današnjeg dana, od jutra pa do poslijepodnevnih vijesti, bitno se izmijenio sadržaj izjava ministra Lovre Kuščevića u odnosu na moje članstvo u Radnoj skupini, od izjave ćemo u Radnoj skupini Josipa Rimac i ja zajedno biti "dobitna kombinacija" pa do izjave kako mi je ministar uputio poziv ili ponudu da i nadalje sudjelujem u Radnoj skupini, sada kao pojedinac s iskustvom u primjeni ovog Zakona. Nisam zaprimila takvu ponudu. Daljnjem razvoju pravnog područja sukoba interesa namjeravam pridonijeti na neki drugi način, a u okviru Radne skupine, prepuštam članovima novog saziva Povjerenstva da iskažu svoje vizije i znanje", rekla je Orešković za Dnevnik Nove TV.

Oporba ministrov izbor Josipe Rimac smatra uvredljivim. "U tom kontekstu onda predlažem da na čelo skupine za izmjene Kaznenog zakona ili Zakona o kaznenom postupku imenuje Ivu Sanadera jer on ima itekakva iskustva i znanja na tom području. Ovo je uvredljivo za državu“, kaže Peđa Grbin, SDP-ov saborski zastupnik.

“Ja mislim da je to logično s obzirom na praksu Plenkovićeve Vlade i dada je to plus u izradi ovog novog zakona, tako da ja to pozdravljam", kaže, saborski zastupnik Mosta.

Za Vladu dobitna kombinacija, za oporbu još jedan potez koji će narušiti ionako loše povjerenje građana u politiku.