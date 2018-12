Trgovački lanci i šoping centri u ponedjeljak, 31. prosinca, radit će po prilagođenom radnom vremenu. U utorak, na Novu godinu gotovo sve trgovine bit će zatvorene.

Na Staru godinu, 31. prosinca, trgovine će raditi po prilagođenom radnom vremenu.

Provjerili smo do kojeg vremena u ponedjeljak možete računati na kupovinu onoga što vam je potrebno u novogodišnjoj noći.

Trgovački lanci

Konzumove trgovine radit će većinom do 15 sati, osim nekoliko trgovina koje će biti otvorene do 17, odnosno najkasnije do 18 sati.

Lidlove trgovine bit će za kupce otvorene do 16 sati. Do tog vremena će biti otvorene i trgovine KTC-a.

Do 18 sati će raditi trgovine lanaca Plodina, Spara i Kauflanda. Trgovine Tommy radit će do 17 sati.

Trgovački centri

Trgovački centar Westgate radit će do 15 sati, a Arena Centar, King Cross, Avenue Mall, City Centar One (West i East) u Zagrebu radit će do 17 sati.

Supernova Zagreb u Buzinu i Garden Mallu radit će do 18 sati. Izuzetak je Interspar u trgovačkom centru u Buzinu koji će biti otvoren do 20 sati.

Riječki Zapadni trgovački centar (ZTC) i Tower centar radit će do 17 sati.

Također, do 17 sati će raditi i splitski City Centar One i osječka Portanova.