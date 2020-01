Sastanak Vlade i Milana Kujundžića održan je u subotu, potvrđeno nam je iz Banskih dvora. Ne žele otkriti detalje sastanka, samo poručuju da će se sve znati za koji dan.

Afere s nekretninama Milana Kujundžića koje već danima isplivavaju sinoć su bile razlog za izvanredan sastanak u Vladi u kojem je ministru sugerirano da bi bilo najbolje da sam podnese ostavku. I to već u nedjelju ujutro.

Iz Vlade su nam potvrdili da se jučer tijekom dana održao sastanak s Kujundžićem. Dodali su kako u odlukama koje slijede treba "pokazati odgovornost i voditi računa o stabilnosti Vlade i HDZ-a".

"Strpimo se još koji dan, vidjet ćemo sve početkom tjedna", poručili su.

Kujundžićeve afere štete i HDZ-u i Vladi, no Kujundžić se, kako je to otkrio Jutarnji list, u subotu odbio povući.

No N1 piše da bi ministar mogao odstupiti već u ponedjeljak. Navode kako su to doznali od izvora iz HDZ-a. Iako su neki mediji napisali da je sastanka bilo i u nedjelju, u Vladi to demantiraju.

Milan Kujundžić u petak je na konferenciji za medije rekao kako su njegove greške u imovinskoj kartici tehničke, ali ne i sadržajne.

"Na određeni način ovo doživljavam kao atmosferu linča. Ali kad se uđe u politiku, čovjek treba biti spreman i na takve stvari", rekao je ministar i tada objavio kako mu ostavka ne pada na pamet.