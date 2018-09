Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, komentirajući postupke gradonačelnika Vukovara Ivana Penave kojima najavljuje prosvjed zbog neprocesuiranja ratnih zločina, izjavio je da Vlada s Andrejem Plenkovićem na čelu dosljedno poštuje vrijednosti Domovinskog rata te je i vojsku vratila u Vukovar.

Na pitanje kako komentira postupke vukovarskoga gradonačelnika Ivana Penave i potiče li on one koji žele srušiti Vladu premijera Plenkovića, te kako komentira to što su vukovarskoga gradonačelnika poduprli branitelji, ministar Damir Krstičević je odgovorio: "I ja sam branitelj, jako je puno branitelja."

Po njegovim riječima, ova Vlada je dosljedna i od početka čuva uspomenu na Domovinski rat i vrijednosti Domovinskog rata.

"Nema obljetnice koju nismo dostojanstveno obilježili. Ova Vlada je vratila vojsku u Vukovar. Nijedna do sada to nije učinila - ova Vlada je to učinila u funkciji mira i sigurnosti. Vratili smo svečanost dodjele časničkih činova u Vukovar. Prema tome, za nas je Vukovar gravitacijsko središte hrvatske države i brinemo se o miru i sigurnosti - i sve je u redu, sve je mirno i sigurno", rekao je Krstičević. Dodao je kako Vlada i premijer Plenković "rade sjajno svoj posao".

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava izjavio je u petak, nakon razgovora u Vladi s premijerom Plenkovićem, kako prosvjed koji je najavio za 13. listopada u Vukovaru "nije prosvjed protiv premijera Andreja Plenkovića.(Hina)