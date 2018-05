A prijete li nam izbori koje zaziva oporba ili mirno političko razdoblje? Hoće li se nagodba na kraju sklopiti, ali i gdje se u ovim političkim previranjima nalazi HSS rekao je Kreško Beljak u Dnevniku Nove TV.

Vjerujete li da će se nagodba sklopiti, nakon svega što se zadnjih dana događa?

Ne znam, niti razmišljam o tome. To je od samog početka bauljanje, to je od samog početka smišljena akcija kako bi se izvukli milijuni iz poduzeća koje je trebalo propasti i koje će propasti prije ili kasnije.

Trebali bi sada razmišljati jer smo došli u završnicu, a radi se o desetak tisuća radnih mjesta.

To su Plenkovićeve fore i mantre, ne vjerujem ja u to.

Što ako ode u stečaj?

Ništa, doći će novi vlasnici i život ide dalje. Neće dućan propasti ako je na dobroj poziciji, tu su neki drugi lokacijski uvjeti.

Znači, vama ako Agrokor i ode u stečaj, neće biti nikakav problem?

Trebalo je postupiti po postojećem stečajnom zakonu. Živimo u kapitalizmu, država se ne bi trebala miješati u privatne kompanije, kao što je to napravila. Napravila je upravo zbog toga da bi zamračili 500 milijuna kuna. To je jedini razlog.

Zadnjih dana, nakon što je Martina Dalić otišla odnosno izgubila nadzor nad Agrokorom, dobavljači se bude – neće potpisati nagodbu, Franck se buni, Adris se buni... Kao da su svi čirevi eksplodirali u zadnjih sedam dana oko Agrokora. Čini li se vama to slučajno?

Može biti da je slučajno, a vjerojatno nije slučajno. Isto tako mora se priznati da dok je Todorić bio na čelu Agrokora su svi ti dobavljači čekali i po šest mjeseci da bi dobili novce.

Želite reći da su tad pristajali raditi i neke nezakonite stvari?

Nisu to nezakonite stvari. No, ako ste vi meni dužni šest mjeseci i ja vam i dalje plasiram robu, onda je netko znao da netko stoji iza te cijele priče. Stajala je naravno država i HDZ.

Znači da i dobavljači imaju putra na glavi?

Apsolutno, svi.

Predsjednik HDZ-a i Vlade će uskoro predložiti ministra. Mislite li da će to biti netko iz sadašnjeg kruga njegovih ministara ili netko izvana?

Dosita ne znam. Mislim da je jedina stvar koju bi Plenković trebao napraviti sada je dati ostavku i raspisati nove izbore. To je jedino što može i treba napraviti jer je njegov legitimitet poljuljan zbog svih ovih afera i on se više ne može izvući.

Mislite li da bi prošli dobro na novim izborima?

Nebitno tko bi dobro prošao, možda bi Plenković dobro prošao. Dakle, ja nisam baba gatara i ne znam kako bi izbori prošli, ali gospodin Plenković nema više politički legitimitet voditi ovu državu, to je jasno.

Dok ima većinu, može voditi državu.

Kupio je većinu i kupovat će ju.

Za to nemamo dokaza.

Da, gospodin Saucha je sigurno u vladajućoj većini zbog svoje političke vjerodostojnosti ili ne znam čega.

Gospodine Beljak, vi ste prvi koji je izdao svoje birače 2016. kad ste digli ruku za vladu Andreja Plenkovića.

To nije istina. Jedno je dignuti ruku, drugo je ući u vladajuće strukture sa Hrvatskim vodama, šumama...

Vi ste im pridržali ljestve.

Ne, nikakve ljestve mi nismo držali. Od kad sam ja na čelu HSS-a sa HDZ-om nemamo nikakvog posla.

Osim prvog puta, da skoče u Banske dvore?

Ne, skočili su s MOST-om.

I vama.

Ja sam mogao biti potpredsjednik Vlade, gospodin Plenković je nudio meni to mjesto i sve ostale stvari koje su se nudile HNS-u, međutim mene ne može, niti je ikad mogao kupiti.

Vi izazivate izbore, a molite boga da se ne dogode?

Ne, ja želim da se dogode izbori, zbog ove države. Ja sam rekao i u Saboru, reći ću i tu da ću ja glasati za izbore, za raspuštanje Sabora i protiv HDZ-a, po cijenu da ja osobno više nikad ne sjedim u Saboru, to bi se isplatilo u svakom slučaju.

Da li je vjerojatnije da će se raspisati izbori ili da će vladajuća većina možda promijeniti kapetana?

Ovo drugo je realnije, zapravo to je najvjerojatnije.

Koga se onda premijer Plenković treba bojati? Svojih koalicijskih partnera ili HDZ-a?

Mislim da se treba bojati HDZ-a.

Kada vi očekujete tu promjenu?

Ne znam. Ja znam ono što bi trebalo biti. Dakle, da ima imalo morala raspisao bi izbore i ojačao bi svoju poziciju uostalom. Plenković da je mudar političar raspisao bi izbore i riješio barem situaciju u svojoj stranci.

Istraživanje je pokazalo da Davor Bernardić ima podršku manju od pet posto.

Čujte, uzorak od 500 ljudi i nije baš mjerodavan.

Taj isti uzorak kada vama daje četiri posto, vam odgovara?

Tada je bilo 900. Gledajte, ja ne želim braniti gospodina Bernardića, niti ikoga drugog. No, činjenica je da od ljudi koji su spomenuti u anketi gospodin Bernardić i gospodin Sinčić, ako se ne varam, jedini nisu imali priliku pokazati što znaju. Dakle, to je činjenica.

Jeste li vi još uvijek u koaliciji s SDP-om?

Mi imamo potpisan sporazum. No, u politici se stvari mijenjaju od danas do sutra, no ja sam sklon vjerovati ljudima na riječ. Kako ćemo na izbore kada dođu parlamentarni, to će ovisiti o interesima i HSS-a i SDP-a.

U ovome trenutku, odlučili bi se za samostalan izlazak ili s SDP-om?

Što se tiče Europskih izbora HSS će sigurno nastupiti samostalno. Što se tiče parlamentarnih izbora, ja bi želio da se svi u opoziciji udruže, ne zbog ljubavi nego jer imamo jedan D'Hondtov zakon kojim se gubi gotovo 30 posto birača.



