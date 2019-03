S Krešimirom Brlićem, voditeljem prodaje, razgovarali smo o nagrađenim OOH projektima. ''Ove godine napunili smo 23 godine poslovanja te ostvarili poziciju jednog od najvećih ponuđača OOH u Hrvatskoj nacionalno'', kazao je Brlić.

Velike su promjene na tržištu. Kako se nosite s tim?

Promjenama u društvu te brzim razvojem digitalnih medija predvidjeli smo da popularnost billboarda kao medija neće uvijek biti ista te da je potrebno osvježiti medij, pokazati nove mogućnosti upotrebe medija i pokazati kompatibilnost s drugim medijima.

2000. godine pokrenuli smo OUTWARD godišnju nagradu za najbolji dizajn plakata, prvu te vrste. U nekoliko godina OUTWARD je postao renomirani natječaj čime je dobivena nova pažnja javnosti i branše na naš medij.

Možete li pojasniti kampanju ''Jesi li dovoljno muško?''

Početkom 2011. u jeku gospodarske krize i padu interesa za zakup OOH u suradnji s kreativnom agencijom Imago R.A. lansirali smo billboard kampanju „Jesi li dovoljno muško?“ s ciljem promocije usluge na dvostrukim billboard površinama. Kampanja je bila vrlo zamijećena u javnosti te dobila značajan PR.

Uz nominaciju Imaga R.A. osvojena je druga nagrada na nagradi OUTWARD 2011. te je generalno projekt ispunio dva cilja.

Aktualizirali smo OOH scenu te povećali cjelokupni imidž branše, ostvarili zamijećenost javnosti i struke te lansirali novi OOH format koji je odlično profunkcionirao u smislu prodaje.

Koji su još projekti koje biste istaknuli?

Nastavili smo s nizom drugih OOH projekata, no najveću pozornost privukle su dvije prestižne nagrade na Danima komunikacija 2016. za našu ideju o prezentaciji sinergije offline i online medija RECITOGLASNO koju je realizirala kreativna agencija Senor. U kategoriji Mediji i izdavaštvo osvojili smo nagradu IdejaX te Mixx, a u kategoriji najkreativnijih i najučinkovitijih radova u online oglašavanju – Best in show, na što smo jako ponosni! U konačnici, dobili smo odličnu promociju OOH te prezentaciju uspješnosti sinergije dvaju medija.

Kako do dobre OOH kampanje?

Dobra zamijećenost OOH kampanje postiže se sinergijom kreativnog dizajna plakata te planiranja pomoću novog najsuvremenijeg (CMS) programa razvijenog od strane outdoor akzenta. Novi sustav omogućuje klijentu više informacija, samostalno planiranje navigacijskim sustavom (POI) te uvid u detalje i lokacije kampanje. Kreativni dizajn plakata + kreativno planiranje (miks više BB formata) + POI = maksimalan „reach“!